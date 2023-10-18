碳交所與BSI簽署MOU 深化碳市場人才接軌國際

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由臺灣碳權交易所（TCX）主辦與英國標準協會（BSI）共同簽署的合作備忘錄（MOU）簽約記者會，今（18）日上午舉行，由碳交所董事長林修銘與BSI東北亞區總經理蒲樹盛，共同簽署MOU，未來雙方將加強碳管理人才培育，深化我國碳市場人才與國際接軌的合作。

林修銘致詞時表示，碳交所作為臺灣淨零發展的重要推手，肩負培育綠色生態圈的使命，自成立以來致力於提供碳諮詢與教育訓練服務，提供專業淨零諮詢及減碳策略思路，在北中南各地辦理多場論壇、研討會及課程活動，擴大綠色影響力，強化我國碳基礎建設，提升臺灣永續競爭力。

BSI英國標準協會為碳管理相關ISO國際標準的制定單位，代表英國政府在ISO國際組織推動以「標準」為解方的淨零方針，長期在全球致力於推廣和教育正確的國際標準知識。

同時，BSI也是臺灣首家通過環境部核准的第三方查驗機構、國內規模最大的查證機構，具備高度國際影響力及碳管理專業知識，以確保企業與政府組織能夠與國際接軌。

碳交所及BSI的合作，將結合雙方的永續量能，以「碳權人才培訓學程-國際認證系列課程」作為合作起點，完整涵蓋溫室氣體盤查、減量到碳中和路徑，並結合相關主管機關之法規、政策解析課程，提供最扎實與合規的碳管理培育課程。

未來，碳交所將持續積極在淨零發展策略及知識普及等面向發揮關鍵作用，串接國際碳市場資源，加強國際間連結合作，以提升臺灣永續競爭力及國際地位，助力企業迎戰淨零永續時代所帶來的競爭與挑戰，為臺灣市場建構更永續堅韌的綠色生態圈。

此次簽署MOU，碳交所與BSI特別向臺灣廠商訂製由臺灣環保水泥手工製作而成的等高線鋼珠筆作為MOU簽約紀念品，象徵雙方致力於推廣減碳、永續，共同為臺灣邁向淨零排放時代續寫新篇章。