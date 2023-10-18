《光電股》茂迪總座籲：進口太陽能模組躉購費率應下修 採差別定價

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【時報記者任珮云台北報導】「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」今開展，茂迪(6244)在今年台灣智慧能源展，主要展出主題為農電和漁電共生。茂迪總經理葉正賢今天呼籲，政府應對本土和進口的太陽能模組躉購費率，作差別定價。進口模組的躉購費率要向下修正，估應有15~20%的下修空間，不該拿台電的錢來補助進口模組。 此外，由於選舉造成安裝量不如預期，國產模組的產能利用率低，政府且採取措施，以利業者能順利融資。

葉正賢表示，今年一至六月台灣進口太陽能模組安裝量占比39.7%，去年全年占比21.6%；進口模組成本低，品質不穩定，但同時享有和本土太陽能模組的躉購費率，除了不利本土太陽能模組發展，也對未來太陽能電廠的品質控管造成不確定性。

葉正賢表示，太陽能模組的高進口比例，政府若不對品質作控管，將對太陽能發電出現瑕疵，為減少未來的訴訟的個案增加，主管機關應將進口太陽能模組規則和測試作一定的規範，例如抗風能力，溼度、鎖螺絲規格等。

茂迪在今年台灣智慧能源展，主要以農電和漁電共生，透光率超過50%的高效TOPCon太陽能模組適用於農用，而適用於漁電共生的TOPCon模組，以高效率發電為主。茂迪次世代N型TOPCon模組，是台灣唯一取得VPC認證，預估明年第一季M10 N型TOPCon模組將量產。茂迪M10 N型TOPCon電池效率己突破達24.5%，優於業界均值的23%，而茂迪M10 N型TOPCon模組瓦數也達485W，優於同業均值的460W。