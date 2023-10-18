《金融股》獲利強彈護體 京城銀登近1年半高價

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【時報記者林資傑台北報導】京城銀(2809)受惠核心業務持穩、投資收益回穩及呆帳回收挹注，2023年9月、第三季及前三季獲利顯著反彈、表現亮眼。京城銀股價自3月底起一路震盪走升，今（18）日不畏大盤殺跌185.52點，開高穩揚1.7％至38.8元，創近1年半高價，表現強於大盤。

京城銀2023年9月自結合併淨收益6.38億元，月增達49.56％、較去年同期虧損8.18億元大幅轉盈。稅前淨利8.52億元、月增達65.05％，稅後淨利6.79億元、月增34.87％，並較去年同期虧損10.57億元、9.83億元大幅轉盈，每股盈餘0.61元。

合計京城銀第三季自結合併淨收益24.42億元，季減16.26％、年增達99.7％，創同期次高。稅前淨利24.48億元，季增37.35％、年增達6.15倍，稅後淨利21.46億元，季增達41.96％、年增近7.68倍，每股盈餘1.93元，三者均創歷史次高。

累計京城銀前三季自結合併淨收益74.15億元、年增達1.52倍，稅前淨利53.41億元、年增近2.62倍，稅後淨利44.98億元、年增達3.09倍，每股盈餘4.05元，均創僅次於2021年的同期次高。

京城銀表示，9月利息淨收益大致持穩、手續費淨收益維持穩健成長，金融資產評價則略受市場波動影響，但在呆帳回收挹注下，整體獲利仍較8月成長。截至9月底，逾放比維持0.02％、逾放覆蓋率7413.59％，整體放款覆蓋率1.51％，資產品質維持一貫優異水準。

投顧法人指出，京城銀9月獲利優於預期，主因為台開呆帳部分回收3.9億元挹注，且債券殖利率上揚對持有的金融資產負面影響處於可控範圍。由於去年9月美債殖利率上揚導致金融資產評價損失擴大，拖累單月稅後虧損近10億元，使今年獲利年增率表現較佳。

展望後市，京城銀將持續專注提升核心存款並控管資金成本，以提供更多元的資產配置選擇。投顧法人認為，京城銀營運持續回溫，今年獲利成長動能明顯，短線債券殖利率上揚雖可能壓抑成長動能，但預期今年獲利仍可維持高檔，維持「買進」評等、目標價41.8元。