台積電龍潭設廠破局 國科會：116年進入土地徵收階段

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立法院教文會今(18)日邀請國科會主委吳政忠進行業務報告並接受備詢。關於台積電宣布不考慮進駐龍潭科學園區三期的問題，吳政忠在會間接受媒體聯訪時證實，根據三期規畫，116年才會進入土地徵收階段，屆時地方政府的角色才會變得吃重，而三期擴建案也會持續進行，「不會因為一家公司不來就不擴建」。

立委萬美玲在質詢時詢問吳政忠，龍潭科學園區三期擴建案是國科會非常重要的議案，地方政府也全力配合，但台積電已表明不前往設廠，台積電是否事前告知國科會？

吳政忠表示，台積電事前沒有告知，不過對於設廠確實有意願，實際情況或評估應是得知地方居民意見，不希望在地方留下不好的觀感。

萬美玲接著問，今年3月時曾質詢國科會，對於龍科三期的進度，國科會當時回應尚未進入私有地協力架構土地徵收，預計在今年第二季完成可行性評估，如今實際上卻要到116年才進入徵收土地，到時候地方政府的角色才會開始更加吃重，建議不要在尚未進入地方政府事項，就先把責任轉嫁給地方政府，否則此案未來在地方與中央合作上，地方政府將難以配合。

吳政忠強調，期程進度沒有太大改變，一樣繼續照計畫發展，且依照國科會計畫，三期預定範圍內有三合院等民生住宅，在科學園區發展上，會本持著不應影響地方文化與民眾生活的想法，也會與桃園市政府溝通聯繫。

吳政忠也說，龍潭三期擴建案會持續進行，不會因為一家公司不來就不擴建，不過還是得看企業規模與需求量而論，「一定會找最好的地方，先進製程一定會留在台灣。」