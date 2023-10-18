嗆巴勒斯坦主席下台 約旦河西岸群眾示威爆衝突

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加薩醫院遇襲引發眾怒，巴勒斯坦人歸咎以色列，群眾17日在約旦河西岸城市示威，要求態度不夠硬的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯下台，過程中與巴勒斯坦安全部隊爆發衝突。

綜合路透社與法新社報導，在約旦河西岸（West Bank）城市雷馬拉（Ramallah），示威群眾丟擲石塊、嗆聲要阿巴斯（Mahmud Abbas）下台，似乎是因為巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）和以色列近日衝突下，阿巴斯透露出息事寧人的語氣。巴勒斯坦安全部隊動用催淚瓦斯和閃光彈來驅散群眾。

根據目擊者說法，約旦河西岸城市那不魯斯（Nablus）和土巴斯（Tubas）以及哲寧（ Jenin），也爆發民眾與巴勒斯坦安全部隊衝突情事。

加薩市（Gaza City）阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭遇空襲，官員表示約有500人喪生。這是自哈瑪斯槍手7日突襲以色列社區引發以色列空襲報復以來，在加薩走廊（Gaza Strip）死傷最多的單一事件。

以色列軍方否認空襲這座醫院，聲稱是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭失敗後擊中醫院。

阿巴斯取消原定在約旦與美國總統拜登（Joe Biden）會晤，17日返回約旦河西岸。數百名示威者周二在雷馬拉市中心的馬納拉廣場（Manara Square）遊行，一些人高呼支持哈瑪斯領袖的口號。

阿巴斯領導的巴勒斯坦自治政府總部位於雷馬拉，與哈瑪斯各行其道。

約旦河西岸爆發抗議活動，凸顯了巴勒斯坦人長期以來對阿巴斯所醞釀的怒火。阿巴斯的部隊長久以來因在當地安全問題上與以色列協調而遭受批評。