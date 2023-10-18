把關用水安全 竹市頭前溪水質連續監測系統 預計年底啟用

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為守護民眾飲水安全，新竹市環保局於民生用水主要來源之一的頭前溪，設置水質自動連續監測系統，即時掌握頭前溪水質狀況，預計今年底完成啟用，監測水質的同時又能確保取水安全，讓民眾能喝的更安心。

新竹市長高虹安指出，飲用水安全是重要的民生需求，其中頭前溪是竹市民生用水主要來源之一，市府必須嚴格把關，除要求環保局加強頭前溪流域水汙染稽查管制外，更以智慧治理方式，於頭前溪適當點位，設置水質自動連續監測系統，即時掌握頭前溪水質狀況。

為確保市民及學童飲水安全，環保局每月針對水源保護區、3處淨水場（含第一、第二、湳雅淨水場），包括化學需氧量、重金屬（銅、鋅、鎳、鎘、鉛、鉻）、氨氮、大腸桿菌群及總菌落數等10項檢驗。

還有新竹市52處自來水管線，重金屬（銅、鋅、鎳、鎘、鉛、鉻）、大腸桿菌群及總菌落數等8項檢驗；針對市內設有供公眾飲用之連續飲水設備，檢驗大腸桿菌群，也配合環境部執行飲用水水質標準中較難檢驗項目，目前相關水質檢測均符合水質標準。

環保局也表示，新竹市也創全國首例，訂定「新竹市廢水及汙水排放管理自治條例（草案）」，規定管制執行區域內事業及一般用戶不得排放廢（汙）水於竹市轄內飲用水取水口上游。目前經函送環境部審核，已依審查意見進行修正，提送市務會議通過，將送本次市議會審議。

此外，為加強保障學生飲用水安全，市府也定期稽查市內學校連續供水固定設備維護情形，並進行教育宣導，提醒學校確實辦理連續供水固定設備定期檢測水質及維護，且必須加強蓄水池（塔）的清洗維護，避免造成自來水2次汙染而影響學童的飲水品質。