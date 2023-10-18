《半導體》瑞昱法說前 外資丟3套劇本

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【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，對其周五即將登場的法說會率先釋出3種情境，以及各種情境下對股價反應的預估，現階段維持瑞昱目標價490元、加碼評等。

美系外資表示，瑞昱將於10月23日(周五)舉辦法人說明會，預期個人電腦在近期庫存補貨的推動下不至於糟糕，其中包含PC Wi-Fi、音訊編解碼器和乙太網路等。電視業務(主要是電視SoC)部分，第四季的季對季可能大致持平。然而，瑞昱的網路業務卻在短期內可能會變得低迷，主要是因為客戶仍在消化庫存，所以預計瑞昱在大陸的標案不會有任何意義，訂單恐延伸到2024年第一季。整體來說，預計瑞昱第四季營收相較第三季可能持平或下降，但相信瑞昱的毛利率將觸底反彈，庫存沖銷影響將在第四季逐漸減弱，瑞昱多元化的產品組合通可望緩衝產業低迷的衝擊。現階段維持瑞昱目標價490元、加碼評等。

美系外資針對瑞昱在法說會將對第四季展望釋出的預估提出三種情境假設。第一，假設第四季收入相較第三季正成長，且單季毛利率高於歷史水準，顯示PC/消費市場需求變得過於強烈而難以滿足；第二，第四季營收相較第三季持平至下降5%，單季毛利率較提升，PC/消費市場需求持平上升，則顯示年底會有一些補充庫存；第三，第四季營收相較第三季減少大於5%，單季毛利率季減，代表PC/消費市場需求沒有出現補貨。

而就上述三種情境來說，美系外資認為對股價的影響依序為上漲5~10%、上漲0-5%、下跌0~5%。另外，外資也預估第二種情境發生的機率最高，達到65%。