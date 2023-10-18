11月大男嬰染流感亡 醫示警4重症前兆

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【中時新聞網 何立雯】流感正流行，疾管署昨（17日）公布，一名11個月大的男嬰染流感後併發重症死亡，為今年最小死亡個案，讓不少家長看了很憂心。兒科醫師徐嘉賢表示，染流感重症恐引起腦炎、心肌炎或肺炎，而流感重症有4大前兆可幫助判斷，分別是心跳加快、呼吸困難、胸痛咳血與意識改變，特別是出現意識改變的症狀，可能就是病情一發不可收拾了。

兒科醫師徐嘉賢昨在臉書上分享，一般人得流感以後，絕大部分都是輕症，時間過了就會痊癒，只有極少數會進入「重症」的關卡，出現病毒入侵腦部、心臟或是肺部，引起腦炎、心肌炎或肺炎的症狀。

徐嘉賢表示，流感重症有4個前兆症狀，分別是心跳加快、呼吸困難、胸痛咳血與意識改變。首先心跳加快是指在不發燒的時候，心跳仍很快，以孩童來說心跳正常範圍為新生兒每分鐘110到150次、2歲幼童每分鐘85到125次、4歲幼童75到115次、大於6歲的兒童則是每分鐘60到100次，超過可能就是心跳過快。

徐嘉賢指出，兒童的呼吸狀況也是觀察重點，如果病毒侵入肺部與心臟，患者會呼吸困難，出現呼吸費力、合併肋骨或鎖骨上凹、嘴唇發紫、皮膚出現大理石斑等症狀；且若有肺水腫，咳嗽有可能會伴隨一些粉色、類似血液的東西。

徐嘉賢也說，最後一個前兆症狀則是意識改變，如果狀況一發不可收拾，可能會出現意識改變、精神欠佳的症狀，觀察的時機也是在沒發燒的時候，因為孩子發燒的時候大多都會病懨懨的，但退燒後就會恢復正常。

徐嘉賢也提醒，尚未接種流感疫苗的人，建議盡快去打，因為流感疫苗能有效的預防重症發生。