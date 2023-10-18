邁出重大一步！只要伊朗同夥參戰 美就動武

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【中時新聞網 楊幼蘭】美聯邦眾院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）主席麥考爾（Michael McCaul）說，他們正在起草軍事授權法，要是伊朗撐腰的部隊介入以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）之間持續的衝突，美國將允許駐中東部隊動手。

綜合外電17日報導，要是以色列與哈瑪斯的戰爭升級為更廣泛的區域衝突，這項法案將能讓美國總統拜登下令出兵，打擊伊朗在中東各地的代理部隊。

麥考爾說周二說，他們之所以起草這項法案，是以防萬一伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）加強攻擊以色列。

在哈瑪斯7日突襲以色列，導致當地超過1,400人喪生，並綁架人質後，以軍立刻反擊，連續空襲加薩走廊1個多星期，奪去超過3,000條巴勒斯坦人命。由於哈瑪斯持續向以色列發射火箭彈，雙方激戰似乎沒有緩和跡象，衝突恐怕會升級。

「要是真主黨真的介入，我們總得要有所準備，」麥考爾說，「政府還沒有授權法來打擊任何伊朗代理部隊。」也因此，他正在針對伊朗代理部隊起草「作戰授權法」（Authorization for the Use of Military Forc, AUMF）。不過，麥考爾也表示，雖然他希望，根本不必動用相關立法，但還是期盼能獲得美國國會全力支持。

而白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周日（15日）告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），由於美方不排除伊朗會選擇以某種方式直接參戰，因此必須準備因應一切可能的意外狀況。此外，國防官員說，約有2,000名美軍已被告知，要準備好在接獲臨時通知後，隨即動身部署中東支援以色列，以從事諮詢或醫療支援等非戰鬥任務。

文章來源：US Takes Key Step Toward Using Military Force in Case Iran Enters War

文章來源：House drafts bill to strike Iran proxies amid Israel-Hamas war