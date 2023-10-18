美中晶片戰白熱化 傳安世半導體擬借10億美元續命

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【時報編譯柯婉琇】消息人士透露，被捲入美中晶片戰的中國聞泰科技（Wingtech Technology Co）旗下荷蘭半導體製造商安世半導體（Nexperia Holding BV）擬透過為期5年的融資取得10億美元資金。

知情人士表示，該5年期融資的「有擔保隔夜融資利率」（Secured Overnight Financing Rate,SOFR）參考價為135個基點左右。安世半導體已經授權星展銀行獨家負責安排這個提供「綠鞋」（Greenshoe）選擇權的融資方案，該銀行已經在為這次的聯貸案舉行電話會議和路演，並將於周三展開行銷活動。

安世半導體高層Hannes van Raemdonck在電郵聲明中表示，公司確實已經啟動銀行聯貸計畫，所得資金將用於償還舊債並投入一般企業用途。

他拒絕提供更多與融資案相關的細節。

今年早些時候，荷蘭政府決定與美國站在同一陣線、進一步收緊對中國的晶片技術出口限制，這使得安世半導體的營運壓力備增。

荷蘭當局正在審查安世半導體收購另一家荷蘭晶片製造商Nowi的交易，這是該國首次以國安為由阻止外資收購國內公司。

去年英國也以國安為由，下令聞泰科技撤出安世半導體已經完成收購一年多的英國最大微晶片公司Newport Wafer Fab（NWF）。