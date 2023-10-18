10／18期貨市場掃描

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美股

美國零售銷售數據強勁推升公債殖利率、再加上拜登政府宣布將擴大禁止先進人工智慧（AI）晶片出貨至中國，那斯達克指數、費城半導體指數應聲走跌。

道瓊工業平均指數10月17日終場上漲0.04％（13.11點）、收33,997.65點。那斯達克指數下跌0.25％（34.24點）、收13,533.75點。標準普爾500指數下跌0.01％（0.43點）、收4,373.20點。費城半導體指數下跌0.8％（27.85點）、收3,474.66點。

17日早晨公布的數據顯示，受到汽車銷售強勁帶動，美國9月零售銷售額較前月跳增0.7％，擊敗經濟學家原本預期，並推升聯準會（Fed）將利率維持「更高更久」（higherforlonger）的機率。若排除汽車，9月零售銷售額仍月增0.6％。

NavyFederalCreditUnion企業經濟學家RobertFrick說，消費者支出幾乎沒有減弱跡象，信用卡的使用狀況或許有些降溫，人們改用簽帳金融卡（DebitCard）、轉換為現金支付。他表示，只要就業市場維持穩健，消費者應該仍有現金、也有繼續花錢的信心。

公債殖利率應聲跳高。MarketWatch報價顯示，紐約債市17日尾盤時，美國10年期公債殖利率跳漲13.7個基點至4.846％，創2007年以來新高。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）殖利率走高一直是最近幾周壓抑整體美股的主因。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，截至台北時間18日上午6時15分，聯邦基金期貨投資人預測，Fed11月1日會議升息一碼至5.50~5.75％的機率，從一天前的5.2％攀高至9.8％，12月13日升至5.50~5.75％的機率，也從一天前的32.7％上揚至40.2％。

不過，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁TomBarkin17日仍表示，美國經濟或許比數據暗示的還要疲軟一些，這能協助減緩通膨壓力。他說，合理推斷，需求日益減弱已開始發揮影響，能逐漸將通膨壓低至2％。

原油

10月17日原油期貨價小幅走高，原因是美國總統拜登（JoeBiden）展開中東之行，市場期待在美方的外交斡旋下，以巴衝突不會演變成整個中東的戰爭，為目前油市最大的不安定因素。

MarketWatch報價顯示，紐約商業交易所（NYMEX）11月西德州中級原油（WTI）期貨收每桶86.66美元，與前日持平，前一日跌幅1.2％，主要因有消息傳出，美國與委內瑞拉達成協議，委內瑞拉左翼政府同意讓步，允許美國支持的反對派候選人參與2024年總統大選，換取美國解除對委內瑞拉石油出口實施制裁，有助於增加全球石油供應量。

歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）12月布蘭特原油期貨上漲0.25美元或0.3％成為每桶89.90美元。由於擔心以巴衝突蔓延到其他產油國，布蘭特原油期貨上週勁揚7.5％，創2月以來最大單周漲幅。

以巴衝突為近期市場焦點所在，而衝突擴大的連鎖效應，也讓投資人十分擔憂。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）攻打以色列，背後有伊朗撐腰，一旦伊朗正式加入戰局，美國勢必會加強制裁伊朗，重創伊朗原油出口，導致油市供需更加吃緊。

市場靜待美國能源情報署（EIA）18日公布的美國原油庫存數據。美國石油協會（API）預估，截至10月13日當周，美國原油庫存將較前周減少440萬桶；汽油庫存減少158萬桶；蒸餾油庫存減少61.2萬桶。

其他能源期貨商品方面，11月汽油期貨價格上漲0.5％至每加侖2.28美元；11月燃料油期貨上漲0.9％至每加侖3.18美元；11月天然氣期貨下跌1％至每百萬英熱單位3.08美元。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨10月17日連續第二個交易日上漲，內需強勁，抵銷了收成進度加快帶來的供應面壓力；玉米和小麥則下跌。

11月黃豆期貨收盤上漲0.8％至每英斗12.9675美元，12月玉米期貨收盤下跌0.2％至每英斗4.8900美元，12月小麥期貨收盤下跌1.2％至5.7040美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨10月17日下跌2.3％至每磅83.23美分；10月粗糖期貨上漲1.6％至每磅27.49美分。

根據美國油籽加工商協會（NOPA）的最新報告，9月份美國黃豆壓搾量創同期新高，豆油庫存則處在近九年來新低，不過，美國農業部（USDA）的最新作物進度報告也顯示，截至10月15日止，美國農民已收成約三分之二的黃豆作物，進度快於預期，黃豆良率也提高。

StoneX首席商品經濟學家蘇德曼（ArlanSuderman）指出，若不趕緊收成黃豆，作物在田裡可能變乾甚至損壞，因此農人大多加快收成腳步。

美國農業部在最新月報中下修今年美國黃豆產量預估，主要反映夏季炎熱乾燥天氣的影響。研調機構AgRural近期也指出，全球最大黃豆出口國巴西的黃豆種值進度受到乾旱炎熱天氣的拖累。

金融市場近來瀰漫謹慎情緒，這點也反映在穀物市場上，投資人密切關注以色列、巴勒斯坦衝突的影響，並等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）發表演講。

研調機構PeakTradingResearch指出，市場在鮑爾發言前暫時按兵不動、等待聯準會11月1日的利率決策。

根據美國農業部（USDA）的最新作物進度報告，截至10月15日，美國玉米和黃豆收成進度分別達到62％、45％，冬麥種植進度也達到68％。

金屬

受到聯準會（Fed）官員稱通膨壓力有望逐漸緩解帶動，金價走勢堅挺，無視美國公債殖利率再次因零售強勁而飆升。

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月17日收盤微漲1.4美元至每盎司1,935.7美元，12月白銀期貨上漲1.1％至每盎司23.024美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲0.76％至每盎司906.2899.4美元，12月鈀金期貨微跌0.1美元至每盎司1,146.70美元。

17日早晨公布的數據顯示，受到汽車銷售強勁帶動，美國9月零售銷售額較前月跳增0.7％，擊敗經濟學家原本預期，並推升聯準會（Fed）將利率維持「更高更久」（higherforlonger）的機率。若排除汽車，9月零售銷售額仍月增0.6％。

公債殖利率應聲跳高。MarketWatch報價顯示，紐約債市17日尾盤時，美國10年期公債殖利率跳漲13.7個基點至4.846％，創2007年以來新高。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）殖利率走高一直是最近幾周壓抑整體美股的主因。

不過，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁TomBarkin17日表示，美國經濟或許比數據暗示的還要疲軟一些，這能協助減緩通膨壓力。他說，合理推斷，需求日益減弱已開始發揮影響，能逐漸將通膨壓低至2％。

Barkin並表示，雖然9月零售銷售仍強、第三季國內生產毛額（GDP）成長率預估值也獲得上修，但企業人士透露，需求已在逐漸轉弱。他說，所得較低的消費者已經瀕臨極限，中產階級也開始勒緊荷包，而就業市場則逐漸轉趨平衡，加薪壓力也減緩。

BusinessInsider16日報導，摩根大通（JPMorganChase&Co.，通稱小摩）繪製的圖表顯示（見此），小摩鷹鴿指數（JPMorganHawk-Doveindex）近來顯著下降。

若Fed所有官員態度轉趨鷹派，指數就會走高，暗示貨幣政策將透過升息或縮表的形式收緊。若指數下滑，則暗示Fed態度轉趨鴿派，可能暗示未來將減少甚至停止升息。