中東爆示威 加薩醫院空襲500死 WHO：前所未見

【中時新聞網 黃凡甄】以巴衝突進入第12天,美國總統拜登預計今(18)日訪問以色列,不料卻傳出加薩市中心一家醫院遭到空襲,造成至少500人死亡的悲劇。世界衛生組織(WHO)譴責這起攻擊的規模「前所未見」,連擠滿傷病患和醫護人員的醫院也不放過。

聯合國秘書長古特瑞斯也直呼「太可怕」。醫院遇襲的消息傳出後,中東各地至少8座城市都出現民眾抗議人潮。

巴勒斯坦衞生部表示,位於加薩地區北部市中心的阿赫利浸信會醫院(Al-Ahli Baptist Hospital)17日遭到以色列空襲,初估至少造成500人死亡。以軍則反控巴勒斯坦武裝分子的火箭發射失敗、誤擊醫院所致。

美聯社指出,如果獲得證實,這是以色列2008年來在5次戰爭中造成死亡人數最多的空襲。

世衛組織痛斥,以色列對加薩北部下達撤離令,對醫院來說根本不可能,「許多病患情況危急,加上缺乏救護車、醫療人員、床位等等」。

世衛公共衛生緊急計劃(Health Emergencies Programme)主任表示,戰爭迫使許多醫護在逃命與照顧患者之間選邊站,實在「太不人道」,而國際法也明言規定,不得以醫院作為攻擊目標,但自從以色列發動空襲以來,加薩當地醫療中心已承受51次空襲,造成至少15名醫護人員喪生。

與此同時,中東各地至少8座城市爆發大規模抗議活動,在美國駐黎巴嫩大使館外,憤怒的群眾朝使館丟擲石塊並與維安人員扭打;土耳其、約旦、伊朗等地的歐美國家大使館也出現抗議人潮。另外在西班牙巴塞隆納、美國紐約、加拿大蒙特婁等地都有民眾自主上街,抗議以色列的軍事行動。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)也表示痛心與譴責,並將在明(19)日訪問開羅,與埃及當局討論重啟加薩過境點、提供難民緊急援助的可能性。

