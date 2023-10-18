前往主要內容
工商時報LOGO

中東爆示威 加薩醫院空襲500死 WHO：前所未見

  • 中時新聞網
土耳其伊斯坦堡的以色列領事館外，大批民眾抗議以軍空襲血洗加薩醫院。圖／美聯社
土耳其伊斯坦堡的以色列領事館外，大批民眾抗議以軍空襲血洗加薩醫院。圖／美聯社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 黃凡甄】以巴衝突進入第12天，美國總統拜登預計今（18）日訪問以色列，不料卻傳出加薩市中心一家醫院遭到空襲，造成至少500人死亡的悲劇。世界衛生組織（WHO）譴責這起攻擊的規模「前所未見」，連擠滿傷病患和醫護人員的醫院也不放過。

聯合國秘書長古特瑞斯也直呼「太可怕」。醫院遇襲的消息傳出後，中東各地至少8座城市都出現民眾抗議人潮。

巴勒斯坦衞生部表示，位於加薩地區北部市中心的阿赫利浸信會醫院（Al-Ahli Baptist Hospital）17日遭到以色列空襲，初估至少造成500人死亡。以軍則反控巴勒斯坦武裝分子的火箭發射失敗、誤擊醫院所致。

美聯社指出，如果獲得證實，這是以色列2008年來在5次戰爭中造成死亡人數最多的空襲。

世衛組織痛斥，以色列對加薩北部下達撤離令，對醫院來說根本不可能，「許多病患情況危急，加上缺乏救護車、醫療人員、床位等等」。

世衛公共衛生緊急計劃（Health Emergencies Programme）主任表示，戰爭迫使許多醫護在逃命與照顧患者之間選邊站，實在「太不人道」，而國際法也明言規定，不得以醫院作為攻擊目標，但自從以色列發動空襲以來，加薩當地醫療中心已承受51次空襲，造成至少15名醫護人員喪生。

與此同時，中東各地至少8座城市爆發大規模抗議活動，在美國駐黎巴嫩大使館外，憤怒的群眾朝使館丟擲石塊並與維安人員扭打；土耳其、約旦、伊朗等地的歐美國家大使館也出現抗議人潮。另外在西班牙巴塞隆納、美國紐約、加拿大蒙特婁等地都有民眾自主上街，抗議以色列的軍事行動。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也表示痛心與譴責，並將在明（19）日訪問開羅，與埃及當局討論重啟加薩過境點、提供難民緊急援助的可能性。

文章來源：Hundreds killed in Israeli airstrike on Gaza City hospital, Health Ministry says

文章來源：Protests in at least eight cities in Middle East

文章來源：Attack on Gaza hospital 'unprecedented' in scale, WHO says

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 拜登新禁令！蔡明彰示警8檔AI股 揭廣達、緯創抄底時間表

  2. 法說前夕 突傳台積電砍資本支出「外資開出驚天目標價」

  3. 勞保局發錢！本周這筆3.9萬元先入帳 10月還有13筆

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。