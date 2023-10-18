大陸民營小微企業景氣指數環比 提升1.5個百分點

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澎湃新聞報導，大陸國新辦月18日舉行大陸前三季國民經濟運行情況記者會，國家統計局副局長盛來運指出，民營經濟在中國大陸國民經濟體系中有著非常重要的地位，貢獻了50％以上的稅收、60％以上的GDP、80％以上的城鎮就業，是國民經濟的重要基礎，也是經濟高品質發展的重要基礎。經調查小微企業景氣指數，環比提升1.5個百分點。

盛來運稱，中共中央、國務院高度重視民營經濟發展，中共二十大報告明確強調，要貫徹落實「兩個毫不動搖」，發展壯大民營經濟。今年，專門印發了關於促進民營經濟發展壯大的意見，各相關部門、各地區根據部署要求，推出了許多促進民營經濟發展的政策措施。隨著這些政策措施落地落細，民營經濟發展出現了積極變化，總體上保持恢復向好態勢。

從投資來看，前三季民間固定資產投資同比下降0.6％，雖然還是負增長，但降幅比1－8月收窄了0.1個百分點，這是個重要變化。在民間投資中，房地產投資是占比超過1／3，如果扣除房地產投資，民間投資增長9.1％，環比回升了0.1個百分點。從外貿數據看，前三季民營企業進出口同比增長6.1％，在全部進出口總額同比略有下降的情況下，民營企業進出口保持了增長，占全部進出口總額的53.1％，比去年繼續提升。

另外，還可以從一些調查數據看，國家統計局面向5.9萬戶小微企業開展了一項調查，調查顯示，企業生產訂單情況、經營情況總體改善，景氣指數環比提升了1.5個百分點。所以，從這些數據都能夠感受到民營經濟在相關政策的作用下恢復向好。

當然也認識到，過去三年受疫情衝擊，民營經濟受衝擊較大，特別是小微企業，所以企業恢復需要一個過程。在PMI指數中，大企業PMI在50％的臨界點以上，小型企業PMI48％。所以，需要繼續貫徹落實好關於發展壯大民營經濟的政策措施，加大政策落實力度，鞏固和加強民營經濟發展的基礎。