《貿易》三大板塊商機日齊衝 採購商機破1億美元

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【時報記者葉時安台北報導】為爭取全球供應鏈重組下的最新需求及新興經濟體的合作商機，經濟部國際貿易署和外貿協會周二辦理「歐洲商機日」、「拉丁美洲商機日」及「東協暨紐澳商機日」，共邀請30國115家買主與550家台灣企業進行超過700場次洽談，預估將促成超過1億美元商機。

採購品項緊扣各區域在供應鏈重組下的需求，涵蓋電子零組件、資通訊、五金扣件手工具、生技醫療、綠能、汽機車零配件、自行車、機械及食品等多個產業。我國知名業者包括光寶科(2301)、仁寶(2324)、曜凌光電、精英電腦、友嘉科技、技嘉(2376)、士林電機、研華(2395)、旭隼(6409)及台達電(2308)等大型企業皆積極報名參與洽談。

台灣與東協及紐澳等新南向國家之間經貿交流密切，今年報名參加商機日的台灣業者年成長3成。

由於墨西哥同時為USMCA和CPTPP成員，更受惠美國近岸外包政策，為協助我業者爭取墨西哥市場商機，貿協特加辦一場「墨西哥商機說明會」，獲得業者熱烈迴響，緊接著「非洲商機日暨臺非CEO論壇」即將於11月6日及7日登場。

歐洲方面，今年2023年1至9月我對歐洲出口324億2795萬美元，年增4.1%，顯示即使國際情勢衝擊，台灣對歐洲出口仍持續成長，尤其在資通訊與視聽產品銷售仍具優勢，為歐商採購的主力。

德國照明大廠也是全球LED市場排名第二的歐司朗，旗下的OSRAM Opto Semiconductors GmbH持續擴大在汽車、醫療及半導體領域的經營，首次來台參加貿協商機日活動，與我國多家知名供應商深入討論LED晶片與Sensor等採購品項，盼與我商能進一步合作，共同開發市場。

本次有來自比利時的買主，過去以尋找OEM代工的台灣供應商為主，此次採購需求為現成產品之供應商，以擴展產品線，與我商技嘉洽談以商用安卓電腦設備為主。由於技嘉服務據點涵蓋歐洲比利時、西班牙、波蘭等國，對於該產品銷售及售後服務有信心，未來商機無限。

拉丁美洲為業者全球布局不容忽視的重要市場，墨西哥及巴西為我國在拉丁美洲前二大貿易夥伴、秘魯在南美國家中成長潛力十足。指標買主包括墨西哥一線汽配廠Dacomsa，採購品項以綠能、汽機車零配件、資通訊與機械為主。巴西VSR Engenharia公司為工程建設商，則有機會與研華的遠端監控系統合作。