《熱門族群》美晶片戰出狠招鎖喉陸 AI半導體中箭落馬

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【時報記者王逸芯台北報導】美國限制大陸晶片發展又祭出新招！拜登政府將針對大陸先進運算與半導體製造產品出口管制再進一步緊縮，其中包含Nvidia在內的先進AI晶片都將禁止銷往大陸，此最新禁令一出，衝擊以AI為掛帥的IC設計股，連日來強勢的威盛(2388)中箭落馬，一度跌停，世芯-KY(3661)今(18)日開低走低，盤中重挫逾7.5%，創意(3443)跌幅也逾2.5%。

華為日前衝破美國封鎖線，用自家晶片成功發表多款旗艦智慧型手機，這讓美國政府相當有感，不敢忽視大陸全力發展半導體的決心，故最新美國政府決議將再出招，將針對大陸先進運算與半導體製造產品出口管制再進一步緊縮，其中包含Nvidia在內的先進AI晶片都將禁止銷往大陸，市場推測，美國這招無疑是要完全扼殺大陸在超級運算和人工智慧AI的研發工作。

其實世芯-KY在2021年天津飛騰事件後，就積極分散市場過於集中的風險，持續拉高北美市場市占率，近兩年來成效也逐漸浮現，開始貢獻營運表現，不僅今年營收、獲利將顯著成長，目前訂單能見度已經看到2024~2025年。

整體來說，世芯-KY希望將大陸客戶的整體營收貢獻度控制在10%內，以降低營運風險。預計2023年北美市場將佔世芯-KY營收的60%以上，而大陸的貢獻低於20%。世芯-KY目前研發人員70%在大陸，日本約佔20%、台灣10%，後續也會在新馬設置研發人員，希望在2024年後大陸與非大陸的研發人員各佔50%。

隨著世芯-KY持續降低在大陸的訂單、研發人員比重下，在美中晶片戰持續加大力度下，世芯-KY所需承擔的分險則越來越小，故今日的重挫應可視為對題材短線反應，世芯-KY長線基本面在北美訂單支撐下，依舊大有可為。