地緣政治 徐旭東：現在不是產品好就能賣到全世界

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

遠東集團董事長徐旭東今天表示，原本只要產品做得夠好、夠便宜，就能賣到全世界，現在企業被要求須有一定比例在當地市場生產，這是很大挑戰；企業現在面對各式各樣的地緣政治問題，不講經濟理論，而是講政治理論。

徐旭東今天出席遠見高峰會專題論壇，以「逆全球化˙企業全球布局新思維」為主題，與其他專家一起分享看法。

他指出，世界局勢正在改變，本來只要產品做得好、做得便宜、技術夠水準，就能賣到全世界，現在不是這樣，必須有一定比例在當地市場生產，這是很大的挑戰。

徐旭東表示，遠東集團曾在美國購買工廠改造，與當地員工開會時，發現必須管理多達19個合約，乍看需要一段時間釐清，為此遠東集團派出123名員工到美國，只花3個多月就讓工廠開始運作，證明「人力管理」很重要。

他直言，台灣員工吃苦吃慣了，可以從早做到晚；企業如果想要達成全球化，必須訓練出夠水準的人員。

出席同一場專題論壇的美商科克蘭資本董事長楊應超表示，在產品全球化思維下，每個零件交給專家做是最有效率的方法，到成本最低的國家生產最合理。美國前總統川普（Donald Trump）當初競選時，挑起美中貿易戰，是為了政治利益，意外發現中國半導體發展很落後，再扣上國安的大帽子，更容易打美中貿易戰。

楊應超認為，往後全球科技將走向兩個系統，以美國或中國為中心，從商業角度看，全球化是成本最低、最好的方法，然而就投資角度，千萬不能選邊站，兩邊都要交朋友，才能掌握不同的商機。

楊應超說，台灣企業先前到中國發展都非常順利，因為同文同種，方便溝通；不過晶圓代工廠台積電赴美設廠就踢到鐵板，文化差異是最大問題，例如美國人不太願意加班，「台積電把鳳凰城當成新竹科學園區，是不行的」。