習近平與普丁會談 稱與「好朋友」10年見42次

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中國國家主席習近平今天上午與前來出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談。習近平稱呼蒲亭為「老朋友」，並表示從2013年的10年裡，與蒲亭先後見了42次，建立了良好工作關係與深厚友誼。

據中國官媒央視新聞報導，習近平說，明年是中俄建交75週年。中方願與俄方一道，準確把握歷史大勢，順應世界發展潮流，始終立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，體現大國擔當，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進世界共同發展貢獻力量。

習近平在開頭時表示，「尊敬的普京（普丁）總統，我的老朋友，歡迎你來華出席第三屆『一帶一路』國際合作高峰論壇。相互出席對方舉辦的重大主場外交活動是我們多年來的好傳統。」

他說，普丁連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現了俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。

習近平表示，今年3月，他應普丁邀請對俄國進行了國家主席新任期的首次國是訪問。

習近平說，「我們共同為兩國關係發展定向領航，就一系列重大國際和地區問題深入交換意見。」

習近平並指，高興地看到兩國政府、部門和有關地方全力落實達成的重要共識。兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，正不斷朝著中俄共同確定的2,000億美元目標邁進。