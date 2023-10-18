「鉅亨買基金」APP 下載突破10萬大關

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國內第一個以買基金為設計主題的APP正式宣告破10萬下載！這款由國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」於2021年打造的買基金APP，主要鎖定投資人對行動裝置的需求，並且結合鉅亨網新聞資源與鉅亨投顧專業，打造一個從商業情報到趨勢分析，乃至於基金篩選與追蹤，並且整合基金下單交易的APP。由於採一站式管理方式，更能幫投資人省時又省力。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，能打造並見證台灣第一個跨系列基金交易APP突破10萬下載，是鉅亨團隊長期專注客戶體驗的重要里程碑。張榮仁引述蘋果前首席設計師Jony Ive的說法，「無論我們開發什麼產品，我們都會盡最大努力使產品變得簡單易用，因為人們天生青睞簡單易用的產品。」他進一步解釋，資訊不是愈多愈好，而是盡力以減法思考，去提供「有用」的資訊與良好的操作體驗。

鉅亨買基金的交易APP主打「隨時隨地，買好基金」，除了鎖定投資人對行動裝置的需求，今年更升級服務，推出業界首創帳戶管理服務「Fund口袋」，投資人可依個人投資目標、需求、喜好或是習慣，進行資產分類及歸納；還可設定投資目標金額並追蹤達成率，更容易掌握每個口袋的投資狀況。

另一方面，投資人透過鉅亨買基金APP也可以觀察個人各天期的資產變化，投資績效與資產累積一目瞭然。投資人若已經購買多種不同類型的基金，從「投資儀表板」也能清楚掌握資產現況，隨時提醒自己承擔的風險，進而規劃更合宜的資產配置。

隨著投資人自主理財意識抬頭，以及三年疫情對金融交易數位化的推波助瀾，基金交易加速由實體轉為線上，也帶動基金交易平台業務近年大幅成長。以「鉅亨買基金」為例，截至今年9月底，過去一年國內的境內外共同基金總規模成長11％，而鉅亨買基金的基金總規模則成長超過32％，並持續創新高。

循著電商產業持續擴大版圖的發展軌跡，線上基金平台因便捷好用、中立客觀，以及成本低廉等優勢，將帶動基金版圖從銀行通路持續往基金平台移動。張榮仁強調，未來「鉅亨買基金」更會一如既往，從使用者體驗的角度思考，強化「更好下單」、「更好管理」、「更好追蹤」三大信念，將從原本的基金超市，進化為線上投資的陪伴者與引導者，持續優化國人的基金投資體驗！