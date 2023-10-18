北市8／15起重罰亂丟垃圾 一個半月裁處逾4500件

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為防制違規亂丟垃圾包、菸蒂等環境汙染行為，台北市自今年8月15日起針對「垃圾未依規定排出或隨意棄置」、「拋棄菸蒂」等共7類汙染環境行為從重處罰，台北市環保局並同步加強稽查取締汙染環境行為，迄9月底共裁處汙染環境衛生行為逾4500件，發揮嚇阻效果，從重處罰亂丟垃圾並加強稽查至今，亂丟垃圾包情況已有明顯改善。

環保局說明，「垃圾未依規定排出或隨意棄置」包含一般垃圾、資源垃圾、廚餘及巨大垃圾未依規定排出或隨意棄置及家戶垃圾投置於行人專用清潔箱之違規行為，隨意棄置垃圾包行為易造成破窗效應，造成短時間垃圾堆積成為髒亂點，除影響市容外，更造成清潔人員負擔。

環保局表示，1張罰單罰3600元，以北市14公升專用垃圾袋5元換算，等同於720個14公升專用垃圾袋，可供一般家庭使用720天，提醒市民依規定排出垃圾包，以免因小失大。

環保局指出，另外本次從重處罰也將「拋棄菸蒂」提高罰鍰至3600元，因為菸蒂雖小，其汙染卻是大問題，香菸燃燒過程可產生數千種有害化學物質並集中在菸蒂內，且菸的濾嘴為塑膠材質，在環境中不易分解，故亂丟菸蒂對環境的毒害問題極為嚴重，不僅妨礙市容觀瞻，其中毒素終將隨著流水進入食物鏈回到人體。

環保局提醒，若菸品使用完畢周邊無熄設施時，應自行熄滅包覆後至合法排出地點丟棄，亦可自備熄袋(盒)承装，共同維護環境。

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