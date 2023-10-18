肺結節「滿天星」 她1顆變10顆 醫曝關鍵

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【 中時新聞網 何立雯】胸腔科醫師蘇一峰分享，一名60多歲的女患者去年檢查出1顆肺結節，今年卻暴增成10顆，電腦斷層的結果如同「滿天星」，仔細詢問才知道，患者看到近期有各種病毒肆虐，經常在密閉空間或車上狂噴漂白水或酒精消毒，長期下來使她出現胸悶、想咳嗽的症狀，這是因為過量的消毒液揮發有「肺呼吸道毒性」，提醒民眾使用消毒液要保持環境通風。

蘇一峰昨在臉書上分享，一名60多歲的女患者去年檢查出1顆肺結節，之後一直定期檢查追蹤，沒想到今年做電腦斷層卻發現，本來只有1顆肺結節竟變成「滿天星」，有多達10顆肺結節，讓醫師看了直搖頭，表示可能需要開刀處置。

蘇一峰表示，肺結節大增是因為生活習慣錯誤，這位60多歲的患者帶著檢查資料來找他，經過一番詢問才知道，患者見最近有許多病毒肆虐，常在浴室調製漂白水消毒，但調製過程中，門窗緊閉、不通風；且在車上等密閉空間也經常狂噴酒精消毒，結果到最後竟出現胸悶、想咳嗽的症狀。

蘇一峰指出，過量消毒液揮發具有「肺呼吸道毒性」，恐讓肺部發炎，出現「滿天星」的肺結節，而滿天星的肺結節找到原因就可以處理，他馬上衛教病人正確的消毒觀念，並給予適當的消炎藥物。

貼文引起網友討論，「不管是防疫還是消毒，通風都是必要的，尤其通風對降低室內病毒濃度的效果很重要」、「密閉空間噴太多消毒液，真的很嗆鼻，甚至還會頭暈」、「觀念不對，狂噴漂白水跟酒精造成的反效果」。