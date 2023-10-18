《傳產》連鎖便利店成金雞母！ 中山店面1.08億易主

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台灣便利商店密度高，業者承租經營也相對穩定，也常是店房東眼中的好咖，實價揭露台北市中山區民生東路一處51.82坪的店面，9月交易1.08億元、每坪208.4萬元，目前由全家便利商店經營中，進一步觀察實價租賃資料，該店面於2018年時以每月16萬元承租，租金採分段式調整，三年調至每月19.32萬元、六年調至20.29萬元、九年調至21.3萬元，因此目前的租金報酬率約為2.15%。

第一建經研究中心副理張菱育指出，對投資店面的房東而言，過去台北市店面投報率以2%為投資標準，但如今隨著貸款利率調升，租金收益利潤也相對被壓縮，不過近年不少店面租賃合約會載明租金定期調漲幅度，且優質店面具穩定增值空間，因此吸引新買家入手。

今年台北市同樣也是便利商店房東易主的案例，包括大同區承德路一段的老透天店面，7月整棟以1.4億元易主；5月，北投振興街的一樓店面，以1.12億元易主，兩店面皆由7-ELEVEN門市經營中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，連鎖便利商店選址通常代表周邊社區或商圈有一定人流，展店多偏好臨主幹道或三角窗，廣告效益高。由於多數便利商店都為24小時經營，提供商圈明亮、安全的據點，也能為周邊房市帶進更多生活機能便利性，隨著現代人對便利商店依賴度高，經營永續性高，便利店不僅是房東眼中的好咖，也是街坊鄰居眼中的好厝邊。

根據財政統計資料庫資料，全台便利商店家數，去年7月約21,481家、今年同期則增加至22,307家，一年增加826，也就是平均一天全台約增加2~3家的便利商店，展店速度驚人。

張旭嵐指出，便利商店經營者在承租店面時，大多會與房東簽長約，就算合約期間房東出售店面，買賣不破租賃，仍可依原租約條件繼續租賃，因此具有租期長、大型連鎖企業承租的物件，資金報酬率明確穩定，較容易吸引買家目光，以長期持有的前提來置產。