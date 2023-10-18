南韓草擬未來5年對北韓政策 刪「共同體」用詞

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南韓統一部表示，部長金暎浩今天上午主持審議涵蓋2023年至2027年兩韓關係政策的「第4次南北（兩韓）關係發展基本計畫草案」，從前政府擬定的兩韓「新經濟共同體」轉向尋求雙邊關係「正常化」。

南韓政府依法每5年會重新審定一次兩韓關係發展計畫，金暎浩今天主持的「南北（兩韓）關係發展委員會」審議草案則涵蓋2023年至2027規劃，草案中擬定5大課題，包括促進北韓非核化及朝鮮半島永久和平、有原則的兩韓關係正常化、解決北韓人權及兩韓間的人道主義問題、強化對北韓情報分析、與國民及國際社會合作準備統一。

與5年前由前任文在寅政府擬定的第3次計畫相比，最大不同之一在於刪除「構築韓半島（朝鮮半島）新經濟共同體」的目標，新增「有原則的兩韓關係正常化」課題，從追求「和平合作」轉為強調「有原則的」對話。

金暎浩在會中致詞表示，南韓政府在強硬因應北韓挑釁同時，也會持續推進有秩序的交流合作，促使兩韓關係互惠發展；期間持續推展透明且有效的人道支援工作，不受政治影響，並積極嘗試處理離散家庭、遭北韓綁架與扣押人員等人道問題。

金暎浩也呼籲北韓盡早放棄使本國民生惡化、受國際孤立的錯誤行動，下決心敞開對話的大門。

統一部依今天會議內容擬定的第4次南北關係發展基本計畫草案與2023年度實行計畫案，將在通過次長級會議及國務會議後敲定，向國會報告後正式公布。