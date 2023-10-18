教育部新造實習船舉行命名暨下水典禮

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為了取代老舊海事實習船育英二號，教育部從2019年起展開新造實習船計畫，委託國立高雄科技大學執行專案，新船「御風」由台灣國際造船股份有限公司承造，歷經三年時間，17日於台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，，由教育部政務次長劉孟奇主持，技職司長楊玉惠進行命名及擲瓶祈福儀式，新船預計將在2024年暑假正式交船營運。

教育部次長劉孟奇表示，現役的育英二號船齡近30年，訓練設備規格已落後於當前國際公約，因此規劃約新台幣16.5億元經費，逐年編列，委託高科大協助辦理，建造規範完全符合STCW國際公約要求，配置低壓脫硫塔設備並預留液化天然氣雙燃料(LNG Dual Fuel)動力推進設計，符合環境友善趨勢，並以客船等級的安全標準配備主動式穩定翼系統，艙區劃分及破損穩度符合海上人命安全國際公約(SOLAS)的客船要求。船長114公尺、船寬21公尺、最多搭載人數250人的住艙區 (200名學員、50名船員及教師)，船艙規格、設備規格、航行距離等遠高於現役訓練船，教育部對於提供海事人才更完善多元的海上訓練環境，寄予非常高的期許。

台船董事長鄭文隆致詞表示，「御風」實習船下水後，後續台船將全力執行靜態測試及動態操作(包括日航、夜航)，以如期如質交船予高科大。鄭文隆並大力呼籲，應厚實海事專業學生的培訓資源並銜接職涯前景，特別在造船領域上，大力號召新血加入，共同打造台灣造船產業的榮耀。

楊慶煜校長指出，高科大非常榮幸，在教育部新造海事人才專屬訓練船艦的專案中，能夠獲得中央及各校的信賴，承接這樣的責任，讓我國未來海事人才的訓練船能夠以最新的國際公約和發展趨勢為標竿，開啟海事人才培訓的嶄新氣象。感謝台船公司、船舶中心、BV、CR等專業團隊的戮力合作，更要謝謝本校俞副校長率領各行政、學術單位同仁在專案上的盡心盡力付出，讓國艦國造的理想在教育園地也交出一艘讓人驕傲的新船「御風」。我們很有信心能夠順利在113年完成交船，盡早讓御風啟航服役。

楊慶煜說，高科大最大的使命是為國家產業培育永續人才，高科大在海洋能夠有一些貢獻，都是大家的辛勞與信賴，我們才能讓海事人才的夢想訓練船艦成真，期待明年的御風前行，蔚藍海面上一點台灣光芒。而為了緊接而來的交船、營運，高科大也已積極地建立營運團隊，「御風」將為高中端以及大學端的相關海事人才提供最新、最佳的訓練學習環境，為我國實踐海洋政策奠定堅實的教學訓練基礎。