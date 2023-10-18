43歲大成第3代 5年投資10億推台灣首顆生食級雞蛋…

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經過5年打磨、10億元投資，台灣首顆生食級雞蛋終於問世。這顆看似簡單的雞蛋，背後究竟藏有多少細節與講究，才能讓它比一般雞蛋貴上一倍？

輕輕一敲，濃稠的蛋白、圓挺的蛋黃傾瀉而出。但你知道嗎？舉凡火鍋、壽喜燒等美食裡，一顆顆誘人的非全熟蛋，若上頭殘留沙門氏菌，極有可能引發食物中毒，嚴重者還可能出現敗血症、脫水，甚至死亡。

更嚇人的是，雞蛋染菌與否，無法用肉眼直接辨別，許多民眾覺得外表看上去沒問題，就直接吃下肚，連許多餐飲業者也缺乏相關食安意識。

要敲開大眾長期缺乏雞蛋衛生概念的屏障，決心創造出台灣「生食級雞蛋」需求的，是今年43歲的大成第三代、現任總經理韓芳豪。

今年10月12日，農畜食品大廠大成費時5年、斥資10億元打造的「昭成蛋品加工廠」正式落成，並對外公開全台第一顆經認證無沙門氏菌、可生吃的生食級雞蛋。

從零做起 獲日商昭和奧援

台灣首顆生食級雞蛋的誕生，要從6年前開始說起。

2017年初，韓芳豪剛接任大成蛋品事業部主管，經常走訪台、日兩地牧場。他不諱言，「有比較就有傷害。」久而久之，他意識到台灣牧場在管理、衛生上，皆落於人後。

大成要從零開始打造生食級雞蛋的第一步，決定找來合作麵粉等事業逾20年、具備40多年生食級雞蛋經驗的「日本昭和產業」共襄盛舉。

韓芳豪指出，大成與昭和不僅具有長期合作的默契與信任度，也因皆從飼料、穀物起家，而有相似企業文化脈絡，並且雙方都認同，台灣市場有機會乘著政府喊出「2020年雞蛋全面洗選」的政策順風車，達到產業升級。

於是在2019年，雙方正式簽訂合作契約，昭和更派顧問永嶌正紹赴台親自指導，完整把關從源頭到餐桌的每一環節。

「大成是全台唯一做到從飼料、養殖、洗選、加工、物流配送到銷售，全程溯源的蛋品業者。」韓芳豪指出，一條龍的生產讓每個環節都握在大成手裡，從源頭飼料、牧場到末端蛋品的檢驗項目，就至少有一○六道管控重點。

在前端飼養上，為讓蛋雞母體保持健康，大成先改良飼料配方。大成旗下專責蛋品事業的子公司中一食品協理石進冬透露，飼料新配方添加能增強雞隻免疫功能的酵母細胞萃取物；並且提高可增進產蛋率及雞蛋品質的微量礦物質（鋅、錳、硒）；最後，還加入有益菌，促進雞隻的營養吸收效率與產蛋能力。

接著，由於沙門氏菌通常會先感染蛋雞，繼而汙染雞蛋，為從源頭杜絕，大成與疫苗大廠禮藍動保（Elanco）合作，引進台灣首支沙門氏菌疫苗給雞隻接種。閱讀全文…

文／徐采薇

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