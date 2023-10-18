大戰哈瑪斯 以用F16學俄狠打烏克蘭手法

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【中時新聞網 楊幼蘭】隨著以色列對加薩走廊進行最新一輪空襲，出現的影像顯示，以色列空軍（IAF）除了動用以摧毀特定目標而聞名的精靈炸彈（Smart bomb）外，還可能使用會對更大地區造成嚴重破壞的非導引炸彈。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）18日報導，以色列空軍公開的照片和影片顯示，猶如好幾位軍事觀察家和專家先前所指出的，他們在用非導引炸彈。

英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）便指出，這非導引炸彈是1950年代據說用在韓戰中的M117。還有人在社群媒體X上說，以色列是用美製MK-84重型非導引炸彈來空襲加薩。據說這些炸彈都能武裝以色列F-16C，並空襲人口稠密的加薩，造成重大死傷。

由於巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，發動空前攻擊，導致當地至少1,400人喪生。而以軍隨即全面反擊，國際特赦組織（Amnesty International）甚至指控，以國空軍違反人權，在平民聚居區動用了白磷彈，在不到兩個星期內，就奪去加薩超過2,800條人命。

而部分軍事觀察家認為，以色列是取法俄軍在攻擊烏克蘭初期，用非導引炸彈轟炸烏克蘭住宅區的作法。