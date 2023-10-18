北市「這區」奪大樓買氣王！內湖公寓幾乎天天成交

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台北市因生活機能良好及交通便利等優勢，因此成為許多購屋族群的首選，也讓台北市的公寓和大樓交易量及單價都備受矚目。

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計了近一年台北市公寓和大樓的交易價量市況，發現「中山區」大樓住宅在短短一年內就成交逾千筆，勇奪北市大樓住宅的買氣王；而公寓住宅則以「內湖區」交易居冠，一年內成交了371筆，相當於天天都有成交，交易熱絡！

「中山區」電梯大樓買氣居冠！ 一年交易破千筆

觀察「中山區」近一年大樓交易量為1013筆，遠勝第二名大安區將近300筆的交易量。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區為台北市早期開發之區域，擁有便捷的交通路網、熱絡的商業活動以及完善的生活機能等優勢，吸引眾多人口居住；近年來建商在當地興建許多小宅、套房產品，小坪數、低單價和低總價的大樓住宅，購屋負擔相對輕鬆，吸引不少小資族、首購族卡位台北市門牌，也進一步推升中山區大樓住宅產品的交易量。

第二名的「大安區」近一年大樓交易量為729筆，平均一天成交近2筆，表現也十分亮眼。陳金萍說明，大安區為台北市蛋黃區中的蛋黃區，不但具備有強大交通優勢、蓬勃的商業活動和良好生活機能，當地還富有濃厚的人文氣息，各級明星學校、公園綠地等優質居住條件，加上居民素質高，受到不少購屋民眾喜愛。儘管近一年平均單價已突破百萬大關，但大安區優質地段的保值與增值潛力，仍吸引不少購屋民眾進駐。

蛋白區4、5字頭公寓夯！ 「內湖區」居首！ 士林、文山緊追在後

若從北市公寓住宅熱區來看，交易最火熱的大多落在北市的蛋白區，包括內湖、士林和文山等區域，房價相對親民，平均僅需4-5字頭的單價便有機會入手，因此交易量也表現較突出。

陳金萍指出，「內湖區」周邊的生活機能相當成熟，有內湖商圈、737商圈及東湖商圈等知名商圈，這些也都是當地人常去休閒及購物的場所。而且，內湖還有科學園區和大型電視台坐落，提供了大量就業機會，不少購屋族群也因工作緣故而就近買房，推升當地購屋需求，不僅僅是當地的公寓交易量居榜首，大樓位居第三位，表現不俗。

排名第二、第三的分別為「士林區」和「文山區」。陳金萍說明，這兩個行政區的公寓住宅平均單價都落在5字頭上下，對於預算有限的民眾來說，十分具吸引力。士林區有捷運紅線經過和士林夜市商圈等，未來還有環狀線北環段通車利多，交通和生活機能都具備優勢；至於文山區環境單純，是著名的文教區，親民的房價也相當適合首購族和換屋族入主，加上鄰近山區，綠覆率高，不少退休人士也都會選擇在此過退休生活，房市需求穩定。

此外，陳金萍補充，內湖區、文山區與北投區公寓和大樓的住宅交易量均擠進北市前五名，顯示這三個區域交通、生活機能優異，居住需求旺盛，而房價相較於市中心區親民許多，才讓內湖區、文山區與北投區雙榜皆上，房市交易穩健。