美禁令嚇趴晶片廠 陸行之揭4大巨變

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【中時新聞網 邱怡萱】美國政府祭出新版晶片管制禁令，美國晶片大廠輝達、超微、英特爾等大廠的先進AI晶片產品，未來都不能銷往大陸，資深半導體分析師陸行之表示，隨著新禁令實施，以後台積電、三星都有責任，要計算每個晶片及每個chiplet/CoWoS上的電晶體總數不能超標。

陸行之在臉書發文指出，美國商務部終於忍不住又出手，衝擊超微週二盤中股價一度暴跌7.8%，收盤下跌4.68%，他直言這消息其實沒有什麼好意外的，就是美國主流媒體之前一直放出來的擴大半導體技術管制新聞成真了，11月17日生效，相關廠商有何委屈要在12月17日號以前提出意見，他並在臉書解析以下4大影響。

一、78個產業提問以及回答解釋，大致就是美國商務部說了算，但還是有些修改。

二、被管制的國家不能透過海外子公司採購AI晶片，也不能使用海外的AI伺服器數據中心。

三、AI算力超過2400 TPP/TOPS就要被管制，這樣一來輝達A800、 H800、L40S應該都不能賣給被管制國。

四、 一個電子系統超過500億電晶體，加了HBM(高頻寬記憶體)就可能需要美國商務部的核准許可，以後台積電，三星都有責任要計算每個晶片及每個chiplet/CoWoS上的電晶體總數不能超標

此外，陸行之也建議，美國工業安全局應該做個簡單的報表，顯示之前說什麼，現在改成什麼。