告五人「限定影片」完整公開 請民眾一同前來認識HPV

隨著首波東北季風的登陸，台灣也正式揮別夏日，迎接秋季到來！而天氣轉為適合出遊的涼爽秋天，台灣家庭醫學醫學會也宣布雙十連假在台南受到熱烈歡迎的「神秘文青藍」限定打卡點，將於本周末10/20（五）- 10/22（日）降臨台北大稻埕碼頭廣場，從南到北再加場！邀請民眾一同前來認識HPV，幫助遠離相關癌症！現場更準備多款精美禮物，讓你免費帶回家，快跟上告五人的腳步，來場最文青的體驗，我們就等你出手，行動改變這一次！

「神秘文青藍」廣受好評再加場！周末將北上大稻埕重現熱情

於雙十連假在台南為期3天的「神秘文青藍」限定快閃打卡點，深受台南朋友們喜愛，更有民眾直接表示：「原本只是經過．被本次視覺設計吸引才走進去，沒想到走進來發現是這麼有意義的活動，完整參觀完不僅有小禮物可以拿，還可以得到新知識！CP值真的很高！」等，而因活動好評不斷，主辦單位也宣布活動加場的好消息，本周末即將前往台北大稻埕，現場有豐富活動及好禮，民眾來到互動區能夠親身體驗迷思破除，了解「HPV 8成與你有關」的重要觀念，展區內更設有互動裝置，鼓勵民眾思考如何做出對的選擇，掌握美好未來，活動最後還可以挑選自己喜歡的專屬明信片，寫下祝福給自己、親友或伴侶，投入現場郵筒，一個月後由我們傳遞給「未來的你」，邀請大家一同做出對的選擇。

學會為粉絲謀福利？告五人「限定影片」完整公開

台灣新生代天團－「告五人」，今年受到台灣家庭醫學醫學會的邀請，首次擔任HPV衛教大使，還推出衛教主題曲《又到天黑－晨曦版》，用音樂鼓勵民眾及早預防HPV，掌握自己的美好未來。此次限定活動，主辦單位更為粉絲謀福利，除了現場將播放告五人特別錄製的「限定影片」，還有更多告五人相關周邊也會在現場同步發送，歡迎民眾參與，參加活動再拿大稻埕專屬限定小禮，快點跟上台灣家庭醫學醫學會和告五人，有來就有禮，一起「愛人別錯過」！

活動時間：

10/20（五）

下午15點到晚上11點免費入場及參與

10/21（六）

上午11點到晚上11點

10/22（日）

上午11點到晚上11點

活動地點：台北大稻埕碼頭廣場 五號水門（台北市大同區民生西路底）

【又到天黑 晨曦版】MV： https://bit.ly/3M7Yj1n

【HPV衛教友善診所】： https://bit.ly/3FkT9ez