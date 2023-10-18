美國晶片禁令衝擊 台股下挫AI股破底 這題材撐盤逆勢漲

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投組表現：

矽統（2363）表現最佳，有望迎接旺季補貨朝，挹注營收，受到處置股影響 短時間休息

啟碁(6285)表現最差，受惠投信買超下，只要守穩季線時有利於反盤。

盤勢預測：

受到美國限制晶片銷往中國，讓輝達大跌5％，讓AI成為重災區，IC設計成為修正格局，只有矽光子族群算是強勢股，短線上如果大盤能防守月線上，對盤勢止穩有一定的信心。

短線外資最好能夠賣超減輕時，台股應該會止穩，而前低160,202點是關鍵價位，最好近期能夠守住，否則盤面偏弱格局。

投組表現：

智捷（8176）表現最佳，18日股價下跌0.68％，股價留下超過9％幅度長下影線，反彈可期。

星通（3025）表現最差，18日股價下跌3.53％，股價在月線獲得強力支撐，即將展開反彈。

盤勢預測：

台股大盤開低走低，終場下跌201.64點，跌幅1.21％，收在16,440.91點，成交量放大為3484.23億元。

類股方面，油電燃氣表現最佳，漲幅0.69％，電腦及週邊設備表現最差，跌幅3.66％，權值股台積電下跌11元，跌幅2％，收在540元。聯發科下跌12元，跌幅1.79％，收在813元。

展望後市，台股大盤受美國對AI晶片銷售大陸禁令的衝擊，日K連四黑，相繼跌破季線、半年線、月線。短線投資人信心渙散，但千萬不要忘記「機會是跌出來的」，在政府全力護盤下，此時空手的風險更大。建議設好風險控管機制，佈局今日尾盤轉強個股，包括光通訊的華星光、光環、前鼎、星通、AI股中的緯創、創意、智原、光寶科等個股！

投組表現：

矽統（2363）表現最佳，9月營收5,373萬元，早盤創高後獲利賣壓出籠，震盪拉回五日線收黑K。

金雨（4503）表現最差，年底AI相關產品接單出貨，本周股價創反彈高點，隨盤勢震盪拉回十日均線。

盤勢預測：

昨日公布美國9月零售銷售數據超預期，表示聯準會可能將利率維持高位更長時間，市場擔憂恐拖累經濟衰退；另外，美國加強管制人工智慧（AI）應用的繪圖晶片與先進晶片製造設備出口中國，促使輝達等半導體類股重挫。

台積電17日表示，現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期，加上昨日輝達股價重挫，拖累大盤再度回測半年線，重點關注台積電明天的法說會，對於AI趨勢及美國禁令的影響，今日抗跌的半導體類股可以優先留意。

投組表現：

麗清（3346）表現最佳，9月營收月增15％、年增63％，市場預期第四季在傳統旺季下營運將會續強。

創惟（6104）表現最差，受大盤拖累本週重新回落均線糾結區，但在營運開始回溫下，未來仍有機會重新轉強向上。

盤勢預測：

美國擴大晶片禁令，拖累台灣AI相關族群走弱變BI(悲哀)，輝達概念股如廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)和技嘉(2376)通通破底衝擊多方信心，導致台股開低走低終場大跌201點，再次回落半年線之下。不過半年線目前扣抵萬六之下還在向上，故和先前一樣仍以假跌破視之，投資人不必感到悲觀，反而要把握機會逢低撿便宜。

明天下午台積電(2330)法說會登場，若報佳音有利台股轉強向上，尤其是先進製程和先進封裝供應鏈最有機會表態。另外矽光子封裝仍是市場題材，前鼎(4908)、創威(6530)、康聯訊(3672)和光環(3234)今日逆勢大漲甚至漲停，不過部分個股短線漲幅已大且9月營收數據不佳，提醒投資人要小心追價風險。