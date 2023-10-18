鴻海規劃在台年產10萬輛電動車 不排除赴中建置產能

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

鴻海董事長劉揚偉今天表示，中國遲早會開放電動車外包製造市場，一旦時機成熟，鴻海將在當地建置生產製造能力；至於台灣布局，為配合品牌客戶需求，初步規劃在台設立年產5萬至10萬輛產能規模。

鴻海今天舉行科技日活動，中午劉揚偉率鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）、半導體策略長蔣尚義一同接受媒體採訪。

媒體詢問中國原廠委託製造（OEM）商在電動車領域比重增加，鴻海該如何突圍，劉揚偉指出，中國目前仍不允許鴻海的委託設計製造服務（CDMS）商業模式，不過中國有200多家電動車OEM廠商，競爭相當激烈，當電動車市場競爭白熱化將會降低成本與投資需求，中國遲早會開放電動車外包製造市場。

劉揚偉透露，一旦觀察中國市場時機成熟，將逐漸在當地建立電動車製造生產能力；未來全球電動車產業也一定會走向CDMS商業模式，因為競爭越激烈，越需要專業的電動車製造公司提供製造服務。

劉揚偉進一步說明，CDMS商業模式是指，鴻海集團把80%作業完成，客戶規劃剩餘20%作業，藉此創造附加價值，以往傳統車廠是一條龍包辦所有作業，與過去製造個人電腦的模式雷同，電動車時代的CDMS商業模式下，傳統車廠是需要適應。

記者提問鴻海目前推出的各款電動車平台與原型車在量產後，內部包括電機、電控和電池等三電系統是否由台灣廠商製造，劉揚偉表示，三電系統量產都會在品牌車廠當地量產，目前三電系統主要研發地在台灣，部分在台灣生產 一部分在各品牌車廠當地生產。

至於在台灣以外生產三電系統的比重，劉揚偉表示，在台灣以外量產三電系統的規模，要看其他國家當地電動車生產量有多少，鴻海集團持續與各地品牌車廠合作，當地選用哪種車款，由當地品牌公司決定，在台灣，鴻海初期規劃年生產5萬輛至10萬輛電動車規模。