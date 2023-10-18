翠芙思專門給妹妹用的香水約會必備

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TriForce 翠芙思，為肌膚打造的寵愛私密精油保養香水蜜桃小粉瓶，特別添加通過法國情感香氛專利技術認證香調，給妹妹專用的香水，保持柔嫩和芬芳，更能療癒身心放鬆情緒。

台灣新創保養品牌TriForce 翠芙思，為私密肌膚打造的寵愛私密精油保養香水蜜桃小粉瓶，特別添加通過法國情感香氛專利技術認證香調，這款香調完成情感肖像®的非語言驗證，經過核磁影像顯示嗅聞此香調的受試者大腦，確實更加放鬆及舒緩。能讓「妹妹」保持柔嫩和芬芳，更能療癒身心放鬆情緒，這是一款天使香水。

私密肌膚保養當道，跟上了嗎，當我們已經在臉部和身體保養下足了工夫，有愈來愈多人正以更細膩方式的對待身體，更深層的去照顧因為羞澀、敏感和忙碌而被忽略的私密處養護，尤其女生更需要好好愛護秘密花園，讓身體的每個小細節都能備受寵愛及呵護，而這次小編要介紹的就是讓女孩們更加精緻、自在的專屬保養 -秘密花園專用的「寵愛私密精油保養香水」，不僅能讓「妹妹」散發自然怡人的情感香氛氣息，同時保養敏感的私密肌膚，讓妳在任何時候都保持自信美麗，現在就來看看這支質感與可愛兼具的蜜桃小粉瓶。

蜜桃小粉瓶含有多種有感保養成份，包括萃取自玉米的保濕修護成分，快速滋潤使私密肌膚更加Q嫩，減緩乾燥搔癢；紅石榴莓果萃取含有豐富的花青素多酚，打造私密處舒適圈，不再坐立難安。添加讓私密處擁有乾淨氣味的柿子單寧萃取淨味因子，和食品級的水蜜桃香氛萃取，輕甜微醺的果香讓人不禁想起鮮嫩欲滴的水蜜桃，伴隨法國玫瑰花水和白玉蘭精油的花香調，帶來深刻獨特的氣味層次；還有添加德國水解小麥蛋白植萃，通過nature/cosmos認證，能夠舒緩私密肌膚的泛紅敏感，以及cosmos認證的乳酸菌添加，有效調節私密處的酸鹼平衡健康。

蜜桃小粉瓶通過德國Dermatest敏感性肌膚測試，不僅擁有獨家專利的強大香氛，在保養成份的有感添加及安全性更是嚴格把關，是不是聽完後跟小編一樣心動想要趕快入手。

蜜桃小粉瓶的瓶身設計選用質感粉色漸層霧面玻璃，甜美又精緻的外型加上厚實玻璃手感，內外兼具哪個女生能抗拒呢！使用起來也非常簡單，在外陰部按壓噴撒2～3下，輕柔細緻的噴霧吸收快速，就像私密肌膚專用的保濕化妝水，輕透服貼、乾爽不黏膩，袖珍迷你瓶身方便攜帶，隨時隨地都能散發輕甜迷人的氣息。

除了精油保養香水之外，TriForce翠芙思另一款回購率極高的熱賣商品寵愛私密調理凝露，是呵護私密處的保養凝露，同時也能做為親密時刻使用的水溶性潤滑液，質地清爽不黏膩，奈米級分子大小可以快速深入修護私密肌膚，天然萃取成分溫和修復同時提升保濕力，讓秘密花園長時間保持水嫩澎潤。

兩款都還沒試過的姐妹，小編超推可以直接入手寵愛私密香氛禮盒，一次讓妹妹感受到頂級呵護，不論是在約會時還是日常生活中，都能讓妳保持放鬆的自信和舒適。各位女孩兒們，別忽略私密肌保養的重要，讓寵愛自己的儀式感走進生活，一起體驗全面呵護私密處健康和美麗的翠芙思寵愛私密香氛禮盒。