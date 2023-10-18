IC設計強強滾 AI又成箭靶 廣達、技嘉苦哈哈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受拜登擴大晶片禁令影響，輝達股價17日重挫4.6％，台股今（18日）開低走低，殺破16,500點關卡並丟失月線。權值股包括台積電、聯發科同步走跌，賣壓以AI為震央向外擴散，廣達、技嘉大跌逾5％。加權股價指數收市大跌201.64點，跌幅1.21％，以16,440.91點作收，成交量3,484.23億元。

電子權值股台積電（2330）大跌11元，跌幅達2％，收在540元整數關卡，另一方面，聯發科（2454）跌幅1.45％，盤中一度回測800元。而今日舉辦科技日的鴻海（2317）則跌0.94％。

鴻海於南港展覽館舉行鴻海科技日，除了自研的各式電動車，並邀請NVIDIA創辦人黃仁勳站台外，鴻海預計在下午宣布首顆低軌道衛星LEO。

高價股方面漲跌分歧，世芯-KY（3661）大跌逾7％，大立光（3008）、創意（3443）、緯穎（6669也跌逾2％，而亞德客-KY、譜瑞-KY逆勢漲，分別上漲5.23％、2.83％。

重災區AI族群方面，指標股廣達（2382）、技嘉（2376）重挫，分別跌5.42％、5.93％，緯創（3231）跌幅也達3.91％，智邦（2345）、健策（3653）大跌逾7％，建準（2421）、金像電（2368）跌幅超過4％，跌幅超過2％的則有台光電（2383））。

而甫獲摩根士丹利調高股價預期的奇鋐（3017），大摩的抬愛似乎尚未發酵，股價開低走低，終場大跌25.5元，失守300元整數關卡，跌幅7.98％。

IC設計族群表現續強，揚智（3041）開盤不久就亮燈漲停，芯鼎（6695）、研通（6229）、笙泉（3122）也同步收紅逾半根漲停，佑華（8024）、普誠（6129）、海德威（3268）漲幅也超過3％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計揚智、地球、易威、安鈦克共11檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，塑膠類股及電機類股表現亮眼，漲幅分別為0.97％、0.48％，電腦類股、水泥類股表現疲軟，下挫3.39％、2.90％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾5％共13檔，其中3檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為揚智（3041）、地球（1324）、旺旺保（2816）、台南（1473）、金麗-KY（8429）、菱生（2369）、芯鼎（6695）、視陽（6782）、佳格（1227）、全科（3209）。

上市跌幅逾7％共11檔，4檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為勤誠（8210）、中視（9928）、麗臺（2465）、威盛（2388）、矽統（2363）、聯茂（6213）、晟銘電（3013）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、健策（3653）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、元大高股息（0056）、聯電（2303）、威盛（2388）、廣達（2382）、台泥（1101）、中鋼（2002）、定穎投控（3715）、英業達（2356）、長榮航（2618）。

上櫃漲幅逾8％共10檔，前8檔均觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為易威（1799）、安鈦克（6276）、鑫聯大投控（3709）、康聯訊（3672）、昇華（4806）、亞矽（6113）、創威（6530）、宏太-KY（2924）、光環（3234）、前鼎（4908）。

上櫃跌幅逾8％共10檔，4檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為高技（5439）、世紀（5314）、地心引力（3629）、永日（4102）、富喬（1815）、台燿（6274）、營邦（3693）、金雨（4503）、通訊-KY（6404）、尚茂（8291）。

上櫃成交量前10名個股依序為威剛（3260）、富喬（1815）、前鼎（4908）、台燿（6274）、驊訊（6237）、兆利（3548）、華星光（4979）、創威（6530）、上詮（3363）、僑威（3078）。