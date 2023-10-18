Tory Burch 新光三越信義A8 精品店盛大開幕

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Tory Burch 新光三越信義A8精品店盛大開幕，以嶄新姿態現身於時尚名品匯聚的新光三越信義A8館1樓。今日，Tory Burch 邀請知名演員與時尚偶像：楊謹華與楊祐寧，為新店開幕剪綵，為城中時尚盛事再添話題熱度。

全新店裝採用與紐約旗艦店相同的空間設計概念，開闊的門面歡迎來自四面八方的賓客前來拜訪。幾何造型的磁磚與地磚營造出現代時尚的律動調性，引領顧客向前探索；店內處處可見橡木、藤編、黃銅等元素，營造出溫馨奢華的居家氛圍，搭配知名藝術家Caitlin McGauley繪製的花卉壁紙、簇絨地毯、花卉印花椅凳與綠色植栽，呈現出品牌獨特的生活美學。

全新精品店提供全系列商品，分區陳列井然有序。顧客一進入店內，品牌當季的主打手袋即映入眼簾，周圍環繞陳列各式經典手袋，琳琅滿目，引人拿下欣賞。深受顧客喜愛的芭蕾平底鞋與Good Luck、Clover Court等休閒鞋履靜靜佇立鞋區，等待顧客駐足試穿體驗。專門店深處展示當季服裝，並有舒適的更衣室與沙發區，讓顧客可以好整以暇試穿新衣，或於沙發區靜心休憩，體驗品牌首席創意官Tory Burch 女士的匠心巧思。

Tory Burch新光三越信義A8精品店資訊

台北市信義區松高路12號

新光三越A8館1樓

營業時間

星期日到星期四 – 11:00am至21:30pm

星期五到星期六 – 11:00am至22:00pm

關於 Tory Burch

Tory Burch 2004年成立於紐約，是一個以充滿美感的設計和永不過時的風格而聞名的美國奢華時尚生活方式品牌。作為設計師的Tory 女士，創作靈感受到藝術、旅行經歷和全球女性的啟發。Tory Burch 產品包括服飾、包款、鞋襪、飾品、珠寶、家裝及美妝。Tory Burch 以賦予女性力量為宗旨，將其作為設計理念和企業文化的根基，並推動著Tory Burch 基金會的持續發展。