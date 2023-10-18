《證交所》碳交所與BSI簽署MOU 將辦課程協助取得國際證照

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【時報記者莊丙農台北報導】台灣碳權交易所今天與英國標準協會（BSI）簽署合作備忘錄，證交所董事長林修銘指出，這次簽署MOU可說是碳交所與BSI的合作正式起步，也象徵著台灣與國際鏈接的重要意涵。雙方也將合作開辦「碳權人才培訓學程國際標準認證系列課程」，獨家頒發雙品牌國際資格證照，協助國內企業與國際接軌。而因應氣候變遷因應法等相關法規陸續出爐，國內碳交易還是希望今年底能夠上路。

林修銘指出，今天最重要的是有關碳諮詢跟教育推廣板塊里程碑的開始，當我們成立碳交所時，毫不猶豫先選擇BSI作為優先合作對象，期待透過BSI在國際標準的專業知識及經驗，為碳交所注入更多堅實力量。

此外，面對歐美碳關稅及國際供應鏈減碳壓力，以及「氣候變遷因應法」相關子法陸續公布，排碳有價的時代已然到來，企業未來勢必將面臨更多挑戰及壓力，而碳管理的專業人才將成為產業維持競爭力不可或缺的關鍵。

碳交所作為台灣淨零發展的重要推手，肩負培育綠色生態圈的使命，自成立以來致力於提供碳諮詢與教育訓練服務，提供專業淨零諮詢及減碳思路，在北中南各地辦理多場論壇、研討會及課程活動，擴大綠色影響力，強化我國碳基礎建設，提升臺灣永續競爭力。

BSI作為國際標準權威機構及ISO國際組織創始會員首家，也是首家通過環境部核准的第三方查驗機構、國內規模最大的查證機構，具備國際影響力及專業碳管理知識。因此，為進一步加強我國永續人才與國際接軌，碳交所將與BSI攜手合作開辦「碳權人才培訓學程─國際標準認證系列課程」，獨家頒發雙品牌國際資格證照，協助國內企業與國際接軌。未來，期待結合雙方永續量能，在淨零永續與人才培育相關課程及服務的推廣上發揮最大綜效，共同孵育新一代專業人才，在臺灣減碳轉型的路途上注入源源不斷的生力軍，共同應對氣候變遷的挑戰。