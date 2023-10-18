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日本40周年限定 Signé agnè s (b.) Around agnè s b. 東京特展

  • 工商時報 唐煒哲
日本40周年限定 Signé agnè s (b.) "Around agnè s b." 在東京特展。業者/提供
日本40周年限定 Signé agnè s (b.) "Around agnè s b." 在東京特展。業者/提供

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agnès b. 於1983年在日本開設第一家店鋪，今年適逢40周年，特別於東京代官山舉辦Signé agnès (b.) “Around agnès b. ”特展。展覽中重現品牌巴黎首家店舖rue du Jour場景，運用AR方式令參展者沉浸於充滿驚喜的空間。

設計師Agnès於1941年在法國凡爾賽出生，原名Agnès Troublé。展覽選擇以Signé agnès (b.)為名，有探索起源的涵義。Agnès女士曾說：「品牌名稱的由來其實是個驚喜！當時我跟同事說，我要上報紙了，但是我不想跟其他專欄作家一樣，一板一眼地印上全名，於是我給報社編輯“agnès b. ”這個名字，並且用我的筆跡作為標誌，後來這個手寫風格簽名就成為品牌名稱了。」

藉由此次特展，邀請參展者重回1975年巴黎的第一家服飾店，身臨其境感受agnès b. 不受拘束的自由創意、對生活的熱情、無處不在的藝術氣息。

Signé agnès (b.) “Around agnès b. ” Exhibition

Date：2023/10/14 – 10/22

Place：Daikanyama T-SITE Garden Gallery, Tokyo

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