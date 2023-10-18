鴻準強攻生醫，H.Spectrum＋國際加速器參賽規模增

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鴻準精密（2354）與永齡基金會規劃設立的H.Spectrum＋國際加速器繼2022年選出10家生醫企業後，今年已成功邁入第二年；此次除了徵選出「國內組」、「國際組」新創團隊外，特別增設了「創意組」，鼓勵有出色提案或獨到想法的醫師及醫事專業人員報名。

本次Demo Day國內組由藥祇生醫、國際組由來自美國的APMTD獲得鴻準投資暨合作意向書。鴻準董事長呂軍甫表示，希望藉由鴻準的國內外資源加持，讓這些獲選團隊的產品能夠早日符合市場需求，進行量產；並在國際市場大放異彩，為更多需要治療的病患找到最佳的解決方案。

過去H.Spectrum＋已經成功培育超過200組新創團隊，囊括400位醫師、工程師、設計師等跨領域的生醫人才；今年從183家團隊中選出包括生醫生技、醫材設備、預防醫學、精準檢測、AIOT智慧醫療等面向13組具產業創新力高度展潛力的團隊，以及3組具有獨特創意的醫事人才進入最後總決賽。

鴻準董事長呂軍甫表示，生技產業除了產品力要強之外，國際銷售力、製造力更是缺一不可。20多年來，鴻準業務範疇涵蓋3C電子產品系統組裝及電子產品機構零組件之製造、加工、銷售等，不僅提供客戶完整設計實力、快速製造能力與有效率的客戶服務；同時，亦累積相當多的國際知名品牌客戶資源與服務經驗。台灣生技能量一直以來深受國際大廠重視，並把投資目標瞄準台灣的生技新創團隊；因此，鴻準從去年起加入，與永齡基金會共同合作H.Spectrum＋國際加速器，希望藉由扶植具有產品力的優秀生技新創團隊，並透過鴻準優異的製造力與豐沛的國際資源，將產品銷往全世界。

投資長洪偉仁表示，去年選出合作的美商宇心生醫、瑞愛生醫、上頂醫學影像三組團隊中，鴻準不論是正式投資或是協助團隊找到產品的關鍵零組件，使其得以順利量產，都助其加速導入並擴大市場。

H.Spectrum＋執行長魏義旻進一步指出，為了使徵選案件更加多元與國際化，今年活動首次向海外的新創團隊招手進行徵件，並針對入選的團隊進行為期兩周的專業輔導。此外，主辦單位今年也特別邀請到國際創投-Sante Ventures合夥人Dennis Mcwillams、歐洲商會理事長Giuseppe Izzo代表與會，希冀藉由國際生技大咖的經驗分享，加速台灣優秀的生技團隊與國際接軌。