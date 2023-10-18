「道路權責分散到誇張」 行人零死亡聯盟8字批現況

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立法院交通委員會舉辦「道路交通安全基本法草案」公聽會，行人零死亡推動聯盟代表羅邵華批評，台灣交通權責分散到誇張的程度，但政府機關仍沒有抓到重點，問題仍停留在交通部層級，就算4年編列700億也未必丟對地方，並以「整合不足、原地踏步」來形容該草案。

羅邵華以新竹科學園區的死亡車禍為例，科學園區是國科會在管，而科學園區的道路是經濟部工業局在管；另一起新北市堤外道路意外，人撞上金屬反光導標直插胸口死亡，主管單位是高灘處。他批評，相信除了交通部外，很少人可以了解台灣交通權責分散到多誇張的程度，總結就是「整合不足、原地踏步」。

羅邵華質疑，政府就算4年丟700億元改善道安，但有丟對地方嗎？科學園區的道路是由科學園區主管，那裡面死人的話，做道路改善該看哪一個規範？市區道路與附屬規則管理的是市區道路，交通規則管的是交通道路，那內政部的科學園區或工業區呢？既然沒有主要規範去規範裡面道路，又如何去把道路做好？連要怎麼做都不知道，700億不就是丟到水裡嗎？政府不要再只把整個交通安全議題，變成只由交通部主管，這遠遠不足。

國立成功大學交通管理科學系教授魏健宏表示，每年的道路交通事故發生，有保險賠償等，損失就佔據全國GDP的5至6％，這是經過科學計算出來的，牽涉龐大的保險數字，卻沒有保險相關機關參與公聽會。

魏說，金管會是主管機關，他個人關注本議題相當久，始終很難找得到保險產業或者保險主管機關，願意對道路交通安全做貢獻，雖然草案有寫到相關保險機制，但更重要的是保險機構，要有能產生主動預防的效果，而不只是提供事後的賠償，或者是事後的處理。