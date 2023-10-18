當「辣」個滋味邂逅「糕」的瘋味 梁家瘋味

一場天雷勾動地火的『梁賈聯姻』，一生只為辣個瘋味蘿蔔糕，『You are what you eat. 告訴我你吃些什麼樣的食物，我便能說出你是什麼人。』

朝九晚五的上班族庸庸碌碌為了五斗米折腰、戰戰兢兢的經營者為了事業成敗如履薄冰、單身的人們癡癡等待著另一半出現、而已婚的家庭主婦也沒為了持家少做努力，日復一日的人生已經足夠枯燥乏味，食物體現一個人的生活，如果能在生活上加點味該有多好？

梁家瘋味主理人小梁（梁嘉峰）和麵食料理品牌賈以食日主理人衛斯理（賈子宸）本是多年好友，一提到食品都有異常堅持的兩人對於彼此產品早已積累多年的情愫，這檔令人眼冒愛心的喜事始於小梁和衛斯理之間一次次天馬行空的想法碰撞，靈感爆棚的兩人將兩個品牌的皮、肉、骨和靈魂抽絲剝繭，用賈以食日台港澳人氣口碑料理「川辣鴨血冬粉」的川味麻辣醬，以及賈以食日的異國風味料理「泰式酸辣粉」的泰味冬蔭酸辣醬揉入梁家瘋味稱霸蘿蔔糕界多年的蘿蔔糕，於是瘋度翩翩的蘿蔔糕暖男在命中註定的下一個路口遇到辣個只應天上有的她，梁賈聯姻轟動食林了、全世界饕客的心跳都撲通撲通了，用愛誕生了這次令人垂涎欲滴的「愛情的瘋味蘿蔔糕組」，為生活加點味！

制霸蘿蔔糕界的蘿蔔糕暖男『梁家瘋味』於2015年創立以來，除了『網購蘿蔔糕超人氣冠軍』、『下單要等三個月』、『年節送禮銷售第一名』等深植人心的印象之外，也一直以『想的比女友多、比媽媽更關心你』的中央空調暖男模式， 24小時努力照顧到每一個消費者的胃；更親身走訪食材來源、用料不手軟製作多樣口味的蘿蔔糕和芋頭糕，8年多來堅持接單手工現做，不備庫存，只為給更講究的美食愛好者新鮮和美味的好味道；更值得一提的是，來自台南的梁家瘋味一向以意想不到的食材入糕並創造出超乎預期的美味給人深刻的印象，例如：這次聯名的泰味酸辣魚蘿蔔糕，便是以梁家瘋味全台首創家鄉的虱目魚熬煮高湯襯底，結合一條虱目魚只有兩條的魚里脊肉而成的台南虱目魚蘿蔔糕融合而成瘋狂的糕、瘋度只有更高！

「川辣鴨血冬粉」、「泰式酸辣粉」兩大辣感入味蘿蔔糕，驚艷口感令人垂涎！

麵食料理品牌《賈以食日》熱愛料理創作，其獨特的醬料風味一直備受好評，此次合作選擇兩種不同的辣感帶來令人耳目一新的口感體驗！《川味麻辣蘿蔔糕》擁有川辣鴨血冬粉湯底中花椒帶來的麻感與香勁，入嘴的每一口都能嚐到不同層次堆疊出來的辣感！《泰味酸辣魚蘿蔔糕》則使用泰式冬蔭酸辣醬，根據正宗泰式食譜，以月桂葉、檸檬草、香茅、薑黃、辣椒等多種辛香料進行調味，酸辣帶勁又開胃，道地風味一吃上癮！

【愛情的瘋味蘿蔔糕組，期間限定預購資訊】

l 內容物：泰味酸辣魚蘿蔔糕600公克x一條、川味麻辣蘿蔔糕600公克x一條

售價：$520（隨機贈送梁賈聯姻限量婚禮小物：愛情的瘋味紅包袋、梁賈聯姻婚禮明信片）

預購兩組即可享冷藏配送免運費

預購期間：2023年10月17日12:00PM ~ 2023年11月7日12:00PM

於梁家瘋味、賈以食日官網開放預購（限量提供），詳見

梁家瘋味官網：https://www.fooddealer.com.tw/

賈以食日官網：https://www.chiaselect.com/