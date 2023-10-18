「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」盛大開展

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外貿協會（TAITRA）與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟（GESA）共同主辦的「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」，於10月18日至20日在臺北南港展覽1館盛大開展。今（2023）年共有來自13國、350家業者共1,275個攤位展出，打造亞洲最具指標性的綠能及永續展會平台。

外貿協會董事長黃志芳於開幕中指出，減緩氣候變遷的衝擊，現在就是關鍵時間點。各國政府制定各項政策提高再生能源與綠電的使用率，國際企業也改良製程，生產減碳產品，未來減碳力就是競爭力。而臺灣是一個富含技術與創新的島嶼，利用創新力量開拓零碳，並在展覽中透過企業、政府、學術機構之間的合作，共同創造可負擔、穩定且自然的能源供給，給我們的下一代更乾淨的環境與未來。

SEMI旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟（GESA）太陽光電委員會主席沈維鈞表示，2025年後太陽光電每年成長2GW裝置容量，相當於提供25億度綠電；離岸風電從2026年起每年會有1.5GW併網，相當於提供55億度綠電。僅風、光兩種再生能源，未來每年合計可增加80億度電。而儲能的建置成為穩定供電的關鍵要角，增進電力系統的穩定，有助於將綠能有效利用最大化。

行政院副院長鄭文燦受邀出席開幕典禮，於活動上提到，發展再生能源是台灣刻不容緩的議題，更是國家政策的主軸，在2050淨零排放目標下，已核定淨零排放路徑綱要計畫，投入新臺幣743億元預算，發展跨域淨零轉型。也會持續簡化行政程序，讓光電及風電案場推動更加順暢，也將利用近幾年再生能源及淨零減碳交流經驗，於2050年統合並落實制度化，以擴大臺灣供應鏈低碳商機。

經濟部主任秘書楊志清則表示，全球已有150個國家目標在2050年前達到淨零碳排，國際減碳壓力與綠色競爭力已然成為企業所面對的重點課題。而在臺灣，國發會今年也公布臺灣2050淨零碳排路徑圖，並帶領各部會陸續朝向目標邁進。包括臺灣的太陽光電與風電設置容量已達13GW；氫能方面，已經陸續與日本、澳洲與歐盟展開合作；同時增訂地熱專章，並持續建構碳盤查認證制度，希望透過全面向的政策與產業合作，引領臺灣邁向淨零碳排目標。

「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」為年度最具指標性的國際能源大展，聯合再生能源、元晶太陽能、力暘能源、茂迪、友達光電、台達電子、士林電機、華城電機、台泥儲能、台塑新智能等指標企業今年再次齊聚於展會之中。更有「綠色金融館」從金融角度出發，給予企業綠色轉型支持，協助各企業不論是在融資上的疑慮或者未來稅務計算的問題，都能透過媒合達到最佳效益。

此外，今年展覽有來自德國、英國、比利時、瑞典、芬蘭及丹麥共6國組成國家館。英國館將呈現目前被熱烈討論的浮動式離岸風電相關技術、比利時館則由比利時離岸風電產業聯盟（Belgian Offshore Cluster）旗下之創新科技公司展出、芬蘭館籌組環保及海洋能相關業者參與展出，以及瑞典館邀請了瑞典再生能源聯盟（Swedish Renewable Energy Alliance）業者參與展出，帶來多國、多元的新進技術。更多展覽資訊，請至官網（https://www.energytaiwan.com.tw）查詢。