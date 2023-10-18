習普會登場 稱戰略合作密切有效

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中俄元首習普會登場，大陸央視報導，中國國家主席習近平18日上午在人民大會堂與出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京會談。

報導表示，習近平稱普丁為「我的老朋友」，歡迎他出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。相互出席對方舉辦的重大主場外交活動是中俄多年來的好傳統。普丁連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現了俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。

習近平表示，自己3月時應普丁邀請對俄羅斯進行了國家主席新任期的首次國事訪問。我們共同為兩國關係發展定向領航，就一系列重大國際和地區問題深入交換意見。自己高興地看到，兩國政府、部門和有關地方全力落實中俄元首達成的重要共識。兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，正不斷朝著共同確定的2,000億美元目標邁進。

習近平表示，2013年至今的10年來，自己和普丁先後42次會晤，建立了良好的工作關係和深厚友誼。明年是中俄建交75週年。中方願同俄方一道，準確把握歷史大勢，順應世界發展潮流，始終立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，體現大國擔當，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進世界共同發展貢獻力量。