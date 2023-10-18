時裝週 WANGLILING開場：伊藤芭比 -粉光隱身的前衛世界

WANGLILING SS24『樹樹系列』是與日本漫畫大師伊藤潤二的首部真人改編影集『聰明鎮』，首次跨國聯名、也是電視劇與時裝界的首次跨界合作時裝秀。靈感源自於伊藤老師的經典故事「血玉樹」，同時為聰明鎮、聰明樹的主題靈感之一。WANGLILING系列以暗黑色調與科技感為核心，風格與伊藤老師詭異卻深省的世界觀十分契合，本系列致敬其故事與經典角色延伸設計，將二次元世界觀融入品牌光影，跨界合作翻轉驚悚平面漫畫藝術至服裝設計聯名展演，將筆觸線條與經典角色為靈感延伸至服裝細節，用版型技巧結合幾何輪廓，以精緻的手工融合台灣新創布料環保呈現。影劇為現代最具印象與影響力的藝術作品，WANGLILING希望藉由影視，日本經典漫畫，時裝與周邊的跨界影響，同時傳達台灣新創布料的永續理念，演繹現代優雅與魔幻結合的視覺饗宴。

伊藤潤二大師為日本恐怖漫畫大師代表人物，其細膩精緻描繪的藝術作品勾勒出的冷灰色壓抑風格於喜愛恐怖漫畫的讀者心底留下深刻的印象，故事由社會現象深入漫畫引人深省。系列將角色輪廓以立體的剪裁結構呈現，融入許多新科技與二創的想法，並攜手台灣機能布品牌佳紡國際的聰明環保新材質『Secao ® 可可紗』，以聰明樹根源為靈感，與台灣農產業合作，其原料將巧克力加工後的可可果殼回收製成紗，減少農業廢料問題，延續可可的價值，亦能被環境細菌分解，以友善的方式達到生態永續。聯名中宛若泡沫中誕生的最美富江維納斯，巧妙把蛇髮女妖梅杜莎和人頭氣球融合，再到與西方調皮愛神邱比特結合的惡魔之子雙一等。粉絲們將看到東方藝術與西洋神話碰撞的火花，並以現代劇場的模式呈現，令觀者沈浸式體驗科幻獵奇的設計氛圍。

致敬伊藤老師筆下的經典角色元素，樹樹系列以經典漫畫角色時裝模特兒拉開大秀的序幕。伴隨著Connie Mae電子小提琴改編管弦奏樂響起，冷灰而亮麗的粉色，隱藏於閃光燈下的是光線的粉色綻放。模特兒穿著看似優雅實則前衛的平口粉色禮服出場，當觀秀者使用閃光燈拍照，故事主色帶灰冷的粉色即會呈現。這種視覺錯亂，令觀者看到了伊藤芭比風格，有別於以往的單一顏色，為原本優雅的芭比粉禮服增添了角色隱藏的人格和秘密，以及未來科技感。優雅禮服搭配氣球面具，營造出經典角色臉部的線條。衝突的視覺感受傳達出現代人渴望美的無限慾望，誘逝於黑暗，透若美光，將陰暗的美光閃耀於織物細節中，裹實於綻放聰明鎮的奇聞軼事。

如枝幹交織纏繞的編織禮服長出五彩的果實點綴，全身宛如長滿一顆顆飽滿誘人的禁果。聰明樹與人融為一體，血色餘暉照耀於受誘之人，吞下包覆執念的慧光，模糊皮念撬芽綻放，蔓延於人心的執念化作黑菸纏繞，精神轉黑的思想於灰煙滲透人心，閃光下的輪廓顯現於黑暗中，菸草的餘灰升而覆體，系列延伸以飄動複雜的活片版型營造煙霧繚繞於人體的視覺氛圍，並使用牛仔布的刷色紋理來表現伊藤老師的漫畫手繪感。

軟糯而黏情的情感中，最原始的慾望將人性吞噬，遊蕩的思緒包覆聰明樹的渴望，幻症延伸而淡化。恐懼情緒引出突變的身軀，如同《蛞蝓少女》與聰明鎮裡的居民遭離奇事件的誕生而身心變形。當恐懼吞噬靈魂，樹樹將體現在於膚體上。節節生長的蛞蝓人在光線的映照下邁步遊走，品牌運用立裁的技法延伸蛞蝓的輪廓版型，以疊層技巧打造立體層次感，全場觀眾配戴中衛蛞蝓口罩弧型的展現如蛞蝓少女口中誕生的肢體延展至衣身，中場表演以BENQ投影技術投射遊走於身軀的密集恐懼，表演照射於鎮民的恐懼下融合誕生。

富江以印花呈現美化誕生的虛體，催促的膚感交生為慾望。血紅色彩與少女裸身的輪廓，將其斜美的眼神斷息於瞬間。以裸身型態反複誕生的富江，是佔有與美的代表，富江演員鄭煒齡親自帶領富江重生體入場。三點不露的半裸身洋裝巧妙利用幾何線條印製於布身、禮服款式則使用金屬鍊勾勒出裸體的型態，並以現代技法融合漫畫印花打造二創美學。白雅高挺隱現迷霧中的過客，遊蕩於霧起的城鎮，潔白的眼中映照出村名們最深層的慾望，十字路口的美男子，疊層細節的黑衫美顏僅於近距離時顯露。聰明鎮中以富夫高領衫為原型的角色，過於病態的追求知識，因為懼怕知識掉出來，不讓他人碰他的頭，WANGLILING以高領和距離為發想，在系列男裝細節中加入罕見的懸空與簍空設計，也將設計師特色的反光圖樣以印花技法帶入系列中，衍伸故事中致式化的升學壓力，系列選用台灣學生族群喜好搭配的converse鞋款，作為畫龍點睛的學生特色，巧妙融合休閒與正式的款式搭配。

黑幻透光的膨脹與蔓延，冷紅化黑，在渴望的體制下，反向而行。搗蛋鬼雙一時常穿著其標誌性菱格紋上衣，本次系列以日式立裁剪接的方式，以多重材質車縫與手工編織疊加的技法展現現代低調時尚的『雙一菱格紋』系列設計。榮幸邀請聰明鎮男主角余杰恩攜帶由台灣氣球冠軍限時打造系列專屬梅杜莎人頭氣球入場，氣球主題化作風與布料的擺動，象徵聰明鎮中思緒的膨脹與即將揭曉的影視作品，雨傘的設計致敬漫畫中以傘與氣球抗衡的經典畫面，布料反射的色彩如其漫畫中看見氣球時的震撼瞬間，搭配本次獨家二創的蛇蠍女人頭氣球，映照於氣球流動中魔幻落幕。

WANGLILING 樹樹系列帶領觀眾走入超現實的瘋狂世界。從開頭的伊藤芭比粉時裝模特兒，到結尾的人頭氣球，以反叛的暗黑美學藝術交織出獨有的黑暗樂章。超越華麗的驚奇大秀，為即將上映的全新大作《聰明鎮》影集埋下伏筆也埋下期待。

品牌介紹

LOGO呈現W的無限翻轉，是3也是E。如神經系統般的巧妙結合，WANGLILING也將呈現出如此概念的精神時尚。譜出服裝與人體間的曖昧關係 。品牌啟發於東方古老文化，結合前衛的西方設計詮釋，以全新姿態來描述古老中庸的獨特之美。透過運用各種素材結合或開發，善於以內斂的方式來表現各種光之特色與效果，演繹出前所未見的科技幻彩東方風。

設計師簡介

汪俐伶，自實踐大學服裝設計系至倫敦中央聖馬丁學院未來材質(Textile Futures)所就讀期間，致力於研究科技材質，如服裝魔術師般，以前衛素材與異材質，詮釋東方哲學所重視的「天地人三才合一，順應自然四時」，尋找科技、機能、時尚、人體的黃金交叉點，帶來既呼應時代亦通往未來的「機能性高科技時尚」(fashionable & wearable technology)。

個人品牌 WANGLILING 於2016年創立，曾獲 Style Fashion Week NY 贊助，站上紐約時裝周；於全球38國發行的權威時尚刊物《Schön!》以「令人嘆為觀止」(showstoppers) 形容其設計。曾為南京青年奧運太陽宮開幕式、《十面埋伏》舞台劇、Janet 謝怡芬、林憶蓮、董事長樂團、蕭煌奇、趙傳、小馬倪子鈞、咻比嘟華、鍾欣凌等設計演唱會或典禮服裝，以及為霹靂布袋戲主角素還真30週年藝術科幻特展打造新形象。並與董陽孜老師合作讀衣 IV；與日本藤原大老師合作紅毯禮服系列；與國際策展人中牟田洋一於巴黎展出東方意識流展覽；與台電合作的 Energy Maker 鎏風能量大秀與電閾系列。名列《Taiwan Tatler》《PRESTIGE TAIWAN》「40 UNDER 40 世代新領袖」。大膽創新與對未來無懼的前瞻性眼光，在時尚圈備受矚目。