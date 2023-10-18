都更危老難動？成本、附加風險高！他揭硬開工「只有2下場」

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現今大環境不佳、原物料成本上升，以及政府房市政策抑制、央行限縮不動產貸款金流等，諸多不利因素影響，建商為了降低營造成本漲導致獲利遭侵蝕的衝擊，去年下半年至今（2023）年多數建商未再大舉購地，獵地的腳步更為保守，不僅新推案受限，都更危老也受衝擊。熟悉業界第一線現況，都更專家、品嘉建設董事長胡偉良指出，營建成本大漲加上缺工，都阻礙都更及危老的進行，觀察台北市近三年危老核准件數呈現下滑，就可看出很多案子確實難推，建商也不敢做，若硬要開工「只會出現2個下場」。

近3、4年因為疫情關係，通膨情況嚴重、原物料價格大漲，連帶讓都更危老案也受衝擊，建商、實施者不太敢開工，業者怕成本持續高漲而吃掉利潤。胡偉良表示，以台北市來說，我們實際接觸就確實有都更危老案件卡在那，原本3、4年前地主與建商都已談好分配條件，但隨著成本升高，台北市RC大樓從幾年前1坪營造成本約18萬元，現在飆升至30萬元，當初雙方談定的條件根本走不下去。

胡偉良表示，因為上述原因，台北市不少都更危老案就卡在那無法動，這問題真的難解，只有地主、建商再坐下來好好談，雙方願意重新協商，願意各讓一步、取得各自想要的條件，才有機會繼續往前。

胡偉良說，都更危老案在成本大漲、缺工環境下，如果建商硬是開工下去，只會出現兩個下場，第一，蓋不下去湧現「爛尾樓」，第二，建商為了節省成本「偷工減料」，導致興建品質不良、瑕疵勢必多，未來同樣會衍生很多糾紛。

胡偉良指出，不僅整體營造成本上升，因為「基泰大直」事件，會產生後續連帶效應，未來新建案、重建案的「鄰損成本」勢必會提高，而建商為了避免鄰損引發爭議，針對地下室深開挖工程、地質改善工程等會更謹慎，將付出更多成本，這些都是附加的成本與風險，都會對更更危老的推動產生阻力。

胡偉良表示，觀察近三年台北市危老案核准件數變化，會發現件數是逐年下降，從200件到150件左右、再到今年8月底不到100件，就可看出大環境不佳導致量能受挫。他認為，臺北市政府應趕快調高都更建物工程的造價單價標準，包括桃園、新北、台中都已調升，就台北市還沒調，這對於都更案的推動會有不好的影響，都更案涉及共同負擔、權利變換，建商利潤若太低，根本不會想做都更。