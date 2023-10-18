《其他電》爭取傳統車廠代工 鴻海劉揚偉道出關鍵點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)今（18）日舉辦「2023鴻海科技日」（HHTD23），董事長劉揚偉中午受訪時認為，傳統車廠因應產銷聘僱的大批人力，是決議轉採委外代工時最需要適應之處。不過，隨著市場競爭愈趨激烈，汽車生產勢必將比照PC及手機發展軌跡，走上委外代工之路。

鴻海於2020年科技日發表催生MIH聯盟，2021年科技日推出電動巴士MODEL T、SUV車型MODEL C、旗艦轎車MODEL E，2022年科技日推出第2款SUV車型MODEL B及電動皮卡MODEL V、公布委託設計製造服務（CDMS），今年再推出電動物流車MODEL N。

劉揚偉指出，MODEL C目前已完成多項測試驗證，也已於美國完成冬／夏季實驗，在台灣亦已取得正式車牌，並獲品牌客戶採用，將於11月起陸續量產交車，消費者預計明年首季就能開上路。集團未來也將提供MODEL C性能版及續航版的衍伸車，提供品牌客戶選擇。

鴻海快速推出全系列電動車款產品，電動車策略長關潤透露，目前已有14個正在接觸的潛在客戶，累計有23個開發專案正在執行中。不過，目前較確切進展僅MODEL C將在明年量產，傳統車廠客戶的採用進度上有明顯落差。

劉揚偉會後接受媒體聯訪時表示，鴻海提供的CDMS商業模式負責80％的生產工作，汽車廠商只要負責剩餘的20％，像納智捷（LUXGEN）甚至不到10％，讓車廠可將資源更聚焦投注於行銷及服務提供。

劉揚偉指出，傳統車廠因全部一手包，需有一大批人負責相關事務，「這些人」就是需要適應的地方。這跟過去剛開始做PC時一樣，若一直想「有誰會做得比自己好」就不會願意採用代工，但市場競爭到一定程度時就會發現，若交由其他公司做就不需支出這些營運成本。

劉揚偉指出，品牌公司只能生產自家產品，但產品都會有生命周期，若產品反應不好，所需生產的人力就少，那這些工廠產能及人力如何安排？鴻海作為專業代工廠，可透過調整生產產品去自動平衡這樣的需求落差，因此營運成本會比較低，整體來看會較具競爭力。

劉揚偉認為，觀察過去PC及手機的發展趨勢，汽車生產未來一定也會走上這條路。若市場競爭沒有那麼劇烈，傳統車廠仍可採取較昂貴的方式自己生產汽車，但隨著市場競爭愈趨激烈，就會發現需要像鴻海這樣更專業的製造服務公司來協助生產。

劉揚偉表示，台灣每年的汽車銷售量約40～45萬輛，鴻海希望能取得10％市占率、即4～5萬輛。其他地區則與當地品牌公司合作，視當地需求量多寡而定。