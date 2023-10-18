WooLeeX首推臺北時裝週官方品牌秀 超強卡司眾星雲集之作

曾多次參加倫敦、紐約、東京時裝週的台灣設計師品牌WooLeeX，終於於10/15舉辦首次的 官方品牌秀。上個月才剛於倫敦發表The Neighbourhood新系列，探討不同文化空間裡人物 的千姿百態。此次大秀除了將SS24系列完整呈現於觀眾眼前，更攜手知名饒舌團體玖壹 壹、音樂才女孫盛希、百萬YouTubers賤葆、品子、晨晨、松鼠，以及前AKB48成員冼迪奇 走秀，此外也邀請到大嘻哈時代黑馬林潔心，及創作歌手派偉俊現場演出，一同帶領觀眾享 受時裝舞台現場震撼繽紛的視聽覺饗宴。

WooLeeX以充滿品牌風格的藝術畫作巧妙融合時裝之中聞名。品牌透過各式文化的兼容， 將東⻄方的特色手法相互結合，並廣泛運用在布花設計之中。 此季以「The Neighbuorhood」為題，將設計師旅外的生活經驗結合多元文化創造一個屬於WooLeeX的 街坊之地。強調文化多元性，就像居⺠們有著不同性格與生活習慣卻能彼此包容共同生活， 既保有自己的主觀意識亦尊重與自己不同文化背景的價值觀，在保持距離的同時產生了衝突 碰撞過後的和諧美感。

此季設計一大重點，受七八零年代龐克與金屬樂之鉚釘元素啟發，延續主題發想，品牌研創 「鳳鱗」般的細節於服裝上，凸起的空隙代表著自我防衛，是強韌與脆弱的共同體，而這項 元素亦加入於世界運動品牌Reebok贊助的潮流鞋款之中。此季設計亦選用紋理質感布料， 隱約表達了居家生活的溫馨感，並將材質較為厚實的布料運用拼接的方式結合鉚釘呈現。本 次也運用品牌代表性的繪製線條將細節巧思灌注其中。謝明柔設計師以顏料創作再轉化成印 花圖騰，謝宇農設計師則以電繪輪廓細節呈現，雙人組巧妙搭配共創設計，將細膩思維與狂 放不羈同時展現於系列中。

本次時裝週與現代美術推手阿波羅畫廊及曾仕猷藝術家合作推出限定秀上款，將實體畫作轉 化呈現成細膩服裝，讓人更想細細品味。此次也與亞洲知名服飾品牌AIR SPACE一同推出聯 名藝術展覽款，將女性的優雅性感融合品牌的藝術精髓，以特製鉚釘細節如珍珠垂掛於身上 般呈現，秀後也將於實體店期間限定展出，想觀看細節的朋友也敬請鎖定品牌動態。

同時在秀上更可見與Casetify的最新聯名手機殼與配件，現在在全球官網皆可選購，除了新 系列款式外亦有經典印花給喜愛品牌的⺠眾做挑選。時裝秀場外也備有酒水及清淨海的鎂礦 力去鈉海洋深層水發放給貴賓領取。此次經紀公司與聯樊娛樂合作，妝髮則交由UBAH美加 妝髮團隊協力。