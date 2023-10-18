引領金屬機電產業數位及淨零轉型 加速產業站穩全球供應鏈

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因應碳中和、淨零等國際趨勢，經濟部產業發展署協助產業掌握智慧化及低碳化轉型關鍵，共同邁向2050淨零。透過推動「數位製造管理加值計畫」整合相關淨零資源，並鏈結系統業者、大學校院及法人單位之淨零減碳能量，齊心合力輔導金屬機電業者，啟動智慧化及低碳化的轉型。本（112）年度共計有182家次加入轉型行列，並於10月18日在明新科技大學舉辦成果發表會，會中特別邀請南誠企業、鼎康精機、俐慶鋼鐵、新模螺絲、新呈工業、一德金屬、太子螺絲、日堡全球等8家值得學習的標竿企業，進行交流分享如何利用政府資源，助攻自身「數位+淨零」雙軸轉型之心得及效益，帶動供應鏈轉型新契機。

本次活動超過百人踴躍參與，匯集產、官、學、研，包含鑄造品公會、表面處理公會、水五金協會、熱處理學會等相關產業公協會代表及金屬機電業者出席，展現台灣產業對於淨零轉型之決心，經濟部產業發展署張尚鈞簡任技正表示，面對全球產業發展趨勢，政府首要之務為加強協助中小製造業低碳化、智慧化，而「2050淨零目標」更是核心概念，應全力帶領產業更有效及更快速地達到淨零碳排。由於金屬機電產業多為中小企業，若以單一個案型式減碳較不易落實，透過以大帶小的模式，由中心廠的能量及經驗來輔助供應鏈，更能帶動整體供應鏈減碳的腳步及效益，進而使業者邁向綠色商業營運模式。

本次活動中邀集到許多業界的領頭羊，除了本身已經提早部署之外，更願意透過現身說法，來分享導入的過程及成功經驗，一德金屬有「亞洲最佳智慧門鎖製造商」美稱，為亞洲少數可生產高階門鎖之廠商，也是國際鎖控大廠重要供應商，然因生產加工製程繁複，進而產生大量碳排，為及早因應國際大廠之減碳需求，一德金屬率先啟動碳盤查找出碳排熱點並擬定減碳策略和方法，並藉由數位管理平台及廢水回收技術的導入，有效透過水資源再利用及製程改善來減少碳排量，一德金屬蔡賢淑副總經理也表示，減碳已是全球趨勢，企業更應及早規劃淨零策略，掌握碳排關鍵，讓公司的製程更有競爭力，以利接軌國際市場。

新模螺絲有30年專業螺絲製造經驗，產品100%外銷國際市場，並已成功打入國際汽車品牌供應鏈，為了提升產品競爭力，新模螺絲除透過計畫資源改善現場生產流程，重新規劃動線建立快速換模生產模式，有效提升生產排程的流暢性，同步導入智慧化生產系統，降低能耗使用及減少碳排放量等效益，新模螺絲郭俊廷特助也特別感謝產業發展署提供的全方位資源，相信在政府的協助之下，扣件產業將更具備淨零減碳之能量，更有信心因應未來之國際碳稅機制。

產業發展署表示，在此次活動中，除了看見產業逐步邁向智慧化及低碳化，未來產業發展署也將引領產業持續前進，並透過一站式服務平台整合相關政府資源，全力協助產業推動轉型再升級，邁向2050零碳目標，期望透過本次成果發表會複製並擴散成功經驗至整體產業，鼓勵更多廠商投入轉型行列。