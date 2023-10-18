5連任全球最佳首席調酒師 推出第5代紅酒桶過桶系列產品

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連續五年獲得「全球年度最佳首席調酒師」榮銜的帝王集團調酒大師Stephanie MacLeod今年也推出了艾柏迪紅酒桶過桶系列第5代的作品「艾柏迪18年美國加州納帕谷紅酒桶過桶 單一麥芽蘇格蘭威士忌」，將於10月中旬正式於台灣市場上市。

艾柏迪紅酒桶過桶系列的催生是源自於集團內調酒大師（Malt Master）Stephanie MacLeod對於

威士忌桶陳的風味發展、以及對美好的葡萄酒的讚賞，Stephanie一剛開始只是探索艾柏迪細

緻的風味，如何在陳年的過程中與葡萄酒桶產生交互作用，在悉心觀察窖藏熟成後發現，好

的葡萄酒桶不只提升了艾柏迪酒廠標誌性的蜂蜜香甜，更在酒液的風味平衡中更添圓潤飽滿。

從2019年開始，Stephanie為艾柏迪依次選用了法國波爾多波美侯（Pomerol）、法國波爾多波雅克（Pauillac）、法國隆河羅第丘（Cote-Rotie），到義大利托斯卡尼（Tuscany），連年採用了世界上各個重要的紅酒產區的紅酒桶過桶，也為艾柏迪細緻的風味拓展出更華麗優雅的風格，打造出專屬於艾柏迪的紅酒桶過桶系列。

以熟嫻過桶收尾技藝 打造華麗綻放的經典平衡過桶熟成對調酒師來說是一門藝術，將大部分時間熟成於單一橡木桶的威士忌，移至另一個種類的橡木桶中熟成，目的是利用不同酒桶的特色來添加並提升艾柏迪標誌性的特色，而非覆蓋其原有的風味，這樣的技巧稱之為「收尾技藝 Finishing Touch」。

2023年全新推出的「艾柏迪18年美國加州納帕谷紅酒桶過桶 單一麥芽蘇格蘭威士忌」是先放在不同的桶型中陳年18年後，再將酒夜注入來自美國加州納帕谷的卡本內蘇維翁（CabernetSauvignon）紅葡萄酒桶中熟成，卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）被譽為加州納帕谷紅葡萄品種的王者，產出的紅葡萄酒帶有深色莓果的香氣及口感，酒體馥郁飽滿，因此成為加州納帕谷最有辨識度、也是最昂貴的紅葡萄酒品種，在這樣的桶型中過桶熟成，為艾柏迪的酒液增添了紅色莓果的香氣，除了標誌性的蜂蜜香甜調性外，在長時間的熟成下，酒液入口絲滑飽滿，亦多了些許的青蘋果風味，浸潤出豐富的層次，絲絨般的質地與軟化的辛香調讓這個醇厚的韻味令人回味無窮。

「艾柏迪18年美國加州納帕谷紅酒桶過桶 單一麥芽蘇格蘭威士忌」於2023年10月中旬正式在

台上市，建議售價新台幣$3,680，全台限量3,000瓶，請立即洽詢全台各地菸酒專賣店，以免向隅！

更多資訊請至：

官方臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/AberfeldyTW

官方Instagram: @aberfeldy_tw (https://www.instagram.com/aberfeldy_tw/)

關於艾柏迪

ABERFELDY艾柏迪在蘇格蘭蓋爾古語(Gaelic)中是「水神之泉」的意思，酒廠擁有上帝恩賜的

水泉，座落於蘇格蘭高地區中心，水源來自富含礦物質和黃金沉澱的皮提里小溪(Pitilie

Burn)，百年來生產無數令人著迷的黃金玉液。艾柏迪酒廠為John Alexander Dewar 和Tommy

Dewar於1898年創建，維多利亞時代的建築，為傳世的威士忌製酒技藝寫下最好的註解。

關於Stephanie MacLeod

Dewars家族160年悠久的歷史上第七代首席調酒師 (John Dewar and Sons´ Master Blender)。擁

食物科學的背景，讓Stephanie在味覺和嗅覺上有著絕對的專業；並且專研於威士忌感官上的

分析以及調和的藝術。她在1998加入Bacardi，於2006開始擔任John Dewar & Sons的首席調酒

師至今。Stephanie在其專業範疇裡從麥芽的調和到裝瓶，每一個細節都需要非常精準，旗下

的Aberfeldy、Aultmore、Craigellachie、The Deveron和Royal Brackla等五個單一麥芽威士忌品

牌與Dewar’s調和式蘇格蘭威士忌的完美品質都出自於她的神之手。Stephanie在調和工藝的

專業不僅是公認的，屢屢受到肯定，更於2019、2020、2021、2022、2023連續五年獲得

「International Whisky Competition 國際威士忌大賽」所評選為「Master Blender of the Year年

度最佳首席調酒師」的至上榮耀。