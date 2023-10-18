習近平提AI治理倡議 推動聯合國設立機構反對AI排他性

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中國國家主席習近平18日在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式中宣布，將在此次大會提出「全球人工智能治理倡議」。中國外交部對此表示，各國發展AI應反對構建排他性集團，惡意阻撓他國人工智能發展，支持在聯合國框架下討論成立國際AI治理機構。

在中國舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，美國宣布擴大對中國晶片禁令，在AI等領域下重手。習近平18日特別強調，將提出「全球人工智能治理倡議」。

中國外交部18日表示，AI人工智能是人類發展的新領域，帶來重大機遇，也伴隨著難以預知的風險挑戰，需要國際社會共同應對。中國提出的倡議圍繞AI發展、安全、治理三方面系統闡述了AI治理中國方案。

中國外交部表示，倡議的核心內容包括：堅持以人為本、智能向善，引導AI朝著有利於人類文明進步的方向發展；堅持相互尊重、平等互利，反對以意識形態划線或構建排他性集團，惡意阻撓他國人工智能發展；主張建立AI風險等級測試評估體系，不斷提升AI技術的安全性、可靠性、可控性、公平性；支持在充分尊重各國政策和實踐基礎上，形成具有廣泛共識的全球AI治理框架和標準規範，支持在聯合國框架下討論成立國際AI治理機構；加強面向開發中國家的國際合作與援助，彌合智能鴻溝和治理差距等。

中國外交部表示，該倡議就各方普遍關切的AI發展與治理問題提出了建設性解決思路，為相關國際討論和規則制定提供了藍本。中方願同各方就全球AI治理開展溝通交流、務實合作，推動AI技術造福全人類。