離岸風電添新戰力 安捷航空攜手歐洲直升機大廠建立一條龍服務　

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臺灣離岸風電建設又有新突破，安捷航空18日於台灣國際智慧能源展上宣布與比利時直升機服務供應商NHV集團攜手投入臺灣離岸風電業務推展，加速建置離岸風場維運作業亟需的直升機運輸服務，預計明年第4季即可完成各項作業準備，提供離岸風電直升機人員運輸、緊急救援、人員吊掛訓練及直升機維護保養等一條龍服務。

安捷航空表示，臺灣離岸風場目前風睿能源、沃旭能源已經進入商轉階段，2025年前CIP風場也將陸續完工，推動直升機人員運送及緊急救援服務刻不容緩。安捷航空整合歐洲商NHV、海碩能源及台華風訓公司，提供離岸風電直升機人員運輸…等一條龍服務，為臺灣離岸風電市場打造更完善的服務供應鏈。

風力發電業者積極尋覓合格直升機業者，以確保離岸風場維運作業進行，目前離岸風電在臺灣屬新興產業，本土直升機業者缺乏相關作業經驗，引進NHV集團的豐富經驗，可望協助建設臺灣離岸風場的維運能量。

安捷航空指出，NHV預計明（113）年第3季引進空巴H145直升機進駐臺灣。NHV現為歐洲規模最大的直升機服務商之一，主要專攻傳統及再生能源發展，服務據點遍及歐洲及西非國家，協助比利時、丹麥及象牙海岸等國家投入離岸風電、油田及天然氣開採，提供吊掛及人員運補等服務。此外，該集團也供應一般旅客運輸、醫療後送、物流及直升機維修及訓練服務。

海碩能源指出，國外離岸風電發展，日益仰賴直升機的協助，可大幅節省時間及費用成本之外，也有助於減少碳排放量。此外，臺灣冬季海況不佳，船隻出海率極低，直升機不受海象影響，更具效益。最重要的，直升機相對安全，透過吊掛系統可使工作人員精準定點直達風機頂部，降低攀爬數十公尺風機的潛在風險。

海碩能源表示，透過北美合作業者的引薦，得知安捷航空核心團隊曾主導臺灣兩宗大型跨國直升機合作案，包括臺電的花蓮碧海水力電廠吊掛工程以及國防部新竹樂山雷達站的運輸補給作業，因此盼望借重安捷航空團隊的成功經驗，建置目前臺灣離岸風電急缺的直升機作業能量。

安捷航空董事長高健祐表示，安捷航空經營團隊大多出身直升機業界，不僅承攬重大工程案的經驗豐富，更是目前臺灣唯一具備兩次大型跨國合作直升機服務案的團隊，期盼團隊的經驗與實績，能有助於臺灣離岸風電後續推展，加速國家能源政策發展。高健祐說，除了引進NHV的硬體、人力及技術支援，安捷也提供國際救援服務資源，尤其能照顧在臺從事離岸風電作業的外籍人士，提供完整的急醫療救援服務，加碼把關生命健康安全。

安捷航空也預告，後續另有兩家國內重量級的後勤維修廠商及海事工程商加入合作，一方面提供頂尖的保養、修理及翻修（MRO）後勤能量，另一方面更可整合海面協同作業的能力，端出全方位滿足離岸風電維運需求的服務資源。

以專業飛行訓練起家的安捷航空，自2021年獲准成立普通航空事業後，積極拓展商務專機及空中緊急後送等服務項目。安捷與NHV下一步將加速啟動申設直升機業務相關作業流程，預估明年第4季即可完成建置並正式運作。