以巴衝突連鎖效應 美國反猶太、反穆斯林暴力升溫

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美國伊利諾州6歲穆斯林男童遭刺死、賓州支持巴人集會民眾被人用槍指著辱罵、猶太會堂遭惡意破壞等，種種事件都令人擔心以色列與哈瑪斯之間的戰爭正在助長美國暴力升溫。

美聯社報導，這種緊張情勢遵循一種熟悉的模式，即每當中東地區爆發衝突，和美國人遭到殺害或擄為人質時，針對猶太和穆斯林族群犯罪行為就會增加。

聖伯納地諾（San Bernardino）加州州立大學（California State University）仇恨與極端主義研究中心創辦主任李文（Brian Levin）說：「美國的信仰社群面對兩方面的威脅。」

雖然以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯交戰期間，反穆斯林和反猶太人犯罪是否增長，現在論斷還太早，不過去年美國仇恨犯罪整體來看有增無減。

聯邦調查局（FBI）昨天公布的年度報告估計，2022年的仇恨犯罪率較前一年增加7%，來到1萬1634件。根據報告內容，反猶太攻擊案是通報次數第2多的仇恨犯罪，有1124件，僅次反非裔攻擊事件。反穆斯林攻擊案有158件，反阿拉伯裔案件通報有92起。

然而，民權團體認為，犯罪數據並未反映出現實情況。加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）他者化與歸屬感研究所（Othering & Belonging Institute）2021年公布報告，內容提到有伊斯蘭恐懼症的人當中，85%的人表示並未向有關當局通報此事。

在近來最令人不安的其中一起事件中，伊利諾州普蘭斐德（Plainfield）71歲房東庫茲巴（Joseph Czuba）遭控本月14日涉嫌持刀攻擊巴勒斯坦裔美國房客母子，據說犯案動機是因為這對母子是穆斯林。6歲男童身中26刀傷重不治，他的母親則有望保住性命。

在賓州，一名男子13日在州議會大廈附近持槍朝支持巴勒斯坦人的集會民眾叫囂。在波士頓，巴勒斯坦和平文化中心（Palestinian Cultural Center for Peace）的標誌上被噴漆塗上「納粹」字眼。

而類似這樣的現象不只出現在美國。據路透社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天提到，在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯攻擊以色列、以色列隨後在加薩走廊（Gaza Strip）發動死傷慘重的空襲後，加國反猶太主義聲浪明顯上升。

杜魯道在對抗反猶太主義的會議上表示：「自從衝突爆發以來，加拿大國內反猶太主義聲浪上升，非常可怕。」早在以色列與哈瑪斯爆發衝突前，杜魯道指出，即便在這次以巴衝突之前，加國反猶太主義聲浪 「一直穩步上升」。

杜魯道指出：「哈瑪斯不代表巴勒斯坦人民，也不代表巴勒斯坦人民的真實渴望。哈瑪斯不是為穆斯林或阿拉伯裔族群發聲，也不代表巴勒斯坦人民或他們的孩子應得的更美好未來。」