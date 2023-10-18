賴清德：擴大提升中小企業整體競爭力 打造護國群山

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副總統賴清德今（18）日下午以錄影方式為「鄧白氏台灣第十屆中小企業菁英獎頒獎典禮」致詞表示，未來將擴大推動「中小企業整體競爭力提升方案」，透過淨零碳排、數位轉型、創新加值、在地共榮等四大行動策略，協助中小企業升級轉型，打造灣台的護國群山。

賴清德致詞時指出，台灣中小企業占全體企業達98％以上，占全國就業人數8成以上，占全體企業出口額約25％，顯示出中小企業對活絡台灣經濟與就業市場，扮演重要角色。

他說，德國隱形冠軍之父赫曼．西蒙（Hermann Simon）曾說：「永續發展是新的數位革命，是升級隱形冠軍2.0的關鍵。」面對氣候變遷的挑戰，蔡總統已經宣示：「淨零轉型＊不只是世界的共識，更是台灣的目標。」今年初立法院也通過《氣候變遷因應法》，將「2050淨零排放目標」入法，顯示政府推動淨零排放的決心。

為因應國際碳關稅及供應鏈減碳的要求，賴清德強調，政府將會盡最大力量，協助所有企業啟動淨零轉型，提升企業綠色競爭力。未來我也會集結社會力量，擴大推動「中小企業整體競爭力提升方案」，透過「淨零碳排」、「數位轉型」、「創新加值」、「在地共榮」四大行動策略，協助中小企業升級轉型，打造台灣的「護國群山」。

他說，未來，在淨零轉型的國際趨勢上，期許大家一起努力前行，讓台灣更強大，並與所有中小企業共榮共好，共同穩健踏上永續之路。

賴清德表示，台灣有一句話說「十年磨一劍」，他很高興看到今年的鄧白氏中小企業菁英獎選拔，已經邁入第10年的里程碑，不僅每年評鑑最具出口競爭力的1,000家頂尖企業，更陪伴台灣超過5,000家的中小企業，勇敢、自信、穩健的踏上國際舞台。

他指出，鄧白氏自1992年在台灣深耕以來，與台灣一起走過「一卡皮箱走天下」的歷史，也與我們一起經歷過各項轉型的挑戰。可以說，鄧白氏是台灣經濟發展的見證者，更是台灣社會最溫暖的陪伴者，再次感謝鄧白氏對台灣經濟的貢獻。

過去7年來，灣台在蔡總統的帶領下，即使面對疫情挑戰、地緣政治動盪不安、全球產業鏈重組、乃至於極端氣候與數位轉型的嚴峻考驗，但我們依然持續強化經濟和社會韌性，讓世界看見耀眼的台灣。

根據「瑞士洛桑管理學院」的世界競爭力評比，台灣整體競爭力已從世界第14名進步到第6名；在2021年，台灣更創下6.5％的經濟正成長率，人均GDP也首次超過3萬美元，這些都是全體國人共同努力的結果。